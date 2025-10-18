Verstappen gana el primer asalto y Alonso sorprende en Austin

El de Red Bull saldrá primero en la Sprint de Estados Unidos por delante de los McLaren

El español fue sexto y Carlos Sainz, séptimo

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la pole para la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, con el mejor tiempo en la bandera a cuadros de la sesión de clasificación de este viernes, donde la sorpresa fue el español Fernando Alonso (Aston Martin), quien ya dejó buenas sensaciones en los libres.

Verstappen se apuntó la primera batalla, en busca de mantener su dictadura en cuanto a carreras cortas se refiere, para alargar la emoción de la lucha por el Mundial. El de Red Bull marcó el mejor tiempo (1:32.143) justo con el final de la sesión cronometrada, quedando por delante de Lando Norris y Oscar Piastri.

El neerlandés sacó menos de una décima al británico, quien se vio superado al final después de mandar en la SQ1 y la SQ2, y ya tres a un Piastri que tendrá que negociar, en las seis carreras que quedan de Mundial y tres Sprints, la presión de defender el liderato. El australiano tiene una renta de 22 puntos sobre su compañero de equipo y 63 sobre un Verstappen sin presión y sin freno.

En cuarta posición partirá un Nico Hülkenberg (Sauber) que había sido segundo en los primeros libres. El alemán aguantó en una apretada sesión cronometrada, por delante de George Russell (Mercedes), y como hizo Fernando Alonso. El español, que no las tenía todas consigo en la previa, exprimió algunas de las mejoras de su Aston Martin para salir sexto en busca de los puntos.

El doble campeón del mundo ya había dejado una buena presentación en la FP1. Mientras, Carlos Sainz partirá séptimo, sin encontrar un mejor remate a la 'qualy', aunque el madrileño mantiene su dinámica de estar en la pelea tras su podio en Baku y la remontada en Singapur. El de Williams enseñó que sabe rendir en el COTA de Austin, pese a que solo rodó nueve vueltas en los libres.

Por otro lado, el trazado texano mostró lo que apunta a otro fin de semana de crisis para Ferrari. Los dos coches rojos sufrieron para avanzar por la clasificación, hasta ser octavo y décimo, entre medias Alex Albon (Williams), Lewis Hamilton y Charles Leclerc.