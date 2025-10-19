Verstappen promete batalla en Austin y Piastri abre la puerta

Sainz y Alonso, novena y décima posición de parrilla

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la pole para el Gran Premio de Estados Unidos este domingo y prometió batalla por el Mundial con el líder Oscar Piastri saliendo sexto, mientras que el otro McLaren, Lando Norris, partirá segundo.

A Verstappen no le bastó con ganar la Sprint y, unas horas después, se aseguró la primera posición para la carrera importante en Austin (Texas). El de Red Bull lo hizo además con un solo intento en la Q3, su equipo le sacó tarde y se la jugó sin una segunda vuelta, con el que firmó un crono de 1:32.510 suficiente.

El de Red Bull partirá primero por delante de Norris, superado de nuevo el McLaren como le viene ocurriendo en las últimas cuatro carreras. Verstappen parece divertirse en la persecución al liderato del Mundial y más cuando el coche papaya ya no parece tan superior. El neerlandés recortó ocho puntos ganando la Sprint y con el cero de Piastri y Norris, accidentados el uno contra el otro en la salida.

Para este domingo, el británico tendrá que vigilar esa tensa primera curva, mientras que Piastri, líder del Mundial (336 puntos), tendrá que remontar desde la sexta plaza para no ver acercarse a su compañero de equipo (314) y al de Red Bull (281). La segunda línea de parrilla la ocuparon Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes), mientras que quinto partirá Lewis Hamilton (Ferrari).

Mucho 'gallo' por delante para Piastri, quien comprobó además que el COTA no es un circuito que de momento le sonría. Mientras, tampoco esperaban milagros los pilotos españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, pero después del viernes y el sábado por la mañana, las opciones de sorpresa del William y el Aston Martin aumentaron.

Sin embargo, después de ser tercero en la Sprint, saliendo séptimo, el madrileño, que llegó a la Q3 también este sábado, se tuvo que conformar con la novena plaza. Mientras, Alonso, que partió sexto en la carrera corta pero se quedó fuera de combate en la primera curva junto a los McLaren, tendrá a priori un Gran Premio aburrido este domingo, saliendo décimo con el Haas de Oliver Bearman, octavo, como único objetivo realista por delante.