Verstappen: "Seguiré en la Fórmula 1 en 2027 a no ser que pasen cosas realmente locas"

MEKIES Laurent (fra), CEO & Team Principal at Red Bull Racing, VERSTAPPEN Max (nld), Red Bull Racing Ford RB22, portrait during the Formula 1 Grand Prix du Canada 2026, 5th round of the 2026 Formula One World Championship from May 22 to 24, 2026 on the Ci - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha afirmado que seguirá en la Fórmula 1 en la temporada 2027, a menos que ocurra algo extraordinario, además de explicar que la reglamentación de la competición "aún no es del todo perfecta" pero que se van dando pasos "en la dirección correcta".

"Sí, por supuesto (seguiré), a menos que sucedan cosas realmente locas, pero no lo espero. Espero que todos cumplan su palabra, pero puedo confirmar que me quedo en la Fórmula 1", declaró el tetracampeón del mundo al periódico holandés De Telegraaf durante el Gran Premio de Canadá, que se está celebrando en Montreal, en una entrevista publicada este sábado.

Verstappen ha tenido un comienzo de temporada difícil y ha sido muy crítico con los cambios radicales en el reglamento, sobre todo en lo que respecta a la unidad de potencia, con su reparto obligatorio al 50-50 entre la potencia eléctrica y la del motor de combustión interna. En 2027 cambiará a una proporción de 60-40 a favor de la potencia de combustión interna. "Aún no es del todo perfecta, pero es un paso en la dirección correcta. Y sin duda supone una mejora con respecto a la situación actual", señaló.

Verstappen, de 28 años, también dijo que le encantaría seguir vinculado a Red Bull durante el resto de su vida. "Ya sea aquí o en otro sitio, hay mucho más en juego que solo el contrato de Fórmula 1. También me refiero a todos los demás proyectos. Estoy hablando con Red Bull sobre eso también. Personalmente, estoy muy tranquilo al respecto. No deberíamos darle demasiada importancia. Aunque todo se vaya al traste, por mí está bien. Así es como veo la vida", subrayó.

Por otra parte, Verstappen se mostró entusiasmado con su participación el pasado fin de semana en la carrera de 24 horas en el circuito alemán de Nürburgring con un coche GT3, en la que solo un problema técnico le impidió la victoria. "Hay mucha acción que ver en el Nordschleife. Parece auténtica; las maniobras de adelantamiento no parecen preparadas. Es brutal e implacable", afirmó, asegurando que volverá a competir allí el año que viene si la carrera de 24 horas se celebra en un fin de semana que no coincida con la F1, como este año.