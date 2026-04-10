Los veteranos de la Real Sociedad y el Atlético de Madrid se unen en Zubieta por la Copa del Rey

Imagen del nuevo balón, 'Horizonte', de la Real Federación Española de Futbol (RFEF). - RFEF

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Deportiva de Zubieta acogió un encuentro amistoso entre los veteranos de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid con el objetivo de celebrar el espíritu de convivencia previo a la final de la Copa del Rey Mapfre que se disputará el próximo sábado 18 de abril a partir de las 21.00 horas.

Bajo el lema 'Rivales en el campo, unidos por el fútbol', este evento fue organizado por las Asociaciones de Veteranos de ambos clubes en colaboración con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La jornada sirvió para estrechar lazos entre las instituciones y las aficiones antes del decisivo partido por el título nacional.

Los representantes federativos destacaron la importancia de estos gestos para poner en valor la historia y la tradición que caracterizan a la competición del KO en España. En el plano deportivo, el choque contó con la presencia de numerosas leyendas de ambas entidades. Por parte del conjunto donostiarra, figuras como Bixio Górritz, Loinaz, Arteaga y Díaz de Cerio han estado bajo la dirección técnica de Xanti Bakero e Íñigo Elosegui.

Por su parte, la expedición madrileña estuvo integrada por los exfutbolistas Roberto Solozábal, Movilla, Fresnedoso, Manolo Sánchez y Cacho Heredia, dirigidos desde el banquillo por Marcelino.

La jornada finalizó con un encuentro entre representantes de las dos aficiones y los propios veteranos sobre el césped para inmortalizar el momento con una fotografía institucional.