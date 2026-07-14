Los veteranos del Valencia CF ingresan las donaciones para el tratamiento de Lubo Penev

Archivo - El exdelantero búlgaro Lubolav Penev en su etapa como jugador del Valencia CF. - VALENCIA CF - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directiva de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF ha donado el dinero recaudado al Hospital Acibadem City Clinic de Sofía (Bulgaria=, donde se está tratando el exdelantero del conjunto che Luboslav 'Lubo' Penev de su cáncer de riñón diagnosticado en diciembre de 2025, según ha comunicado este martes dicha asociación.

El pasado 1 de diciembre de 2025 se informó de que el exjugador búlgaro padecía de un cáncer de riñón, del cual ya se está recuperando. Para contribuir a su total recuperación la Asociación de Futbolistas VCF ha ingresado todo el dinero recaudado por los aficionados y distintas entidades al Hospital Acibadem City Clinic de la capital búlgara para que siga recibiendo su tratamiento.

Después de un año y medio, Penev ha mostrado una notable evolución en su recuperación del tumor localizado en el riñón e incluso fue presentado el pasado 11 de junio como nuevo entrenador del Lokomotiv de Sofía búlgaro.

El exdelantero vistió la camiseta de diversos clubes españoles como el Atlético de Madrid, con el que ganó el doblete de Liga y Copa del Rey en la temporada 1995-96, Valencia CF, en el que marcó 77 goles en 184 partidos, RC Celta y SD Compostela entre 1989 y 1999. Además, entrenó al equipo filial del Valencia CF en 2017 y fue seleccionador de su país entre 2011 y 2014.