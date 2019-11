Publicado 26/11/2019 14:41:53 CET

Fórmula 1.- Vettel asegura que no piensa en la retirada: "Cuando le ponga fin, n

ABU DABI, 26 Nov.

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) no tiene pensado retirarse "próximamente" de la Fórmula 1, pese a que su rendimiento no está siendo el mejor, pero también tiene claro que el día que lo haga será definitivo, mientras que considera muy positivos sus cinco años en la 'Scuderia'.

"No me parece bien poner fin a algo tan determinante en la vida y luego no tener ningún plan. Luego hay que ver si ese plan es el que se lleva a cabo", dijo Vettel, cuatro veces campeón del mundo de F-1 con Red Bull.

Por el momento, el de Heppenheim tiene muchas ideas. "Algunas tienen algo que ver con el automovilismo, por razones obvias. Sería el camino fácil: conozco el 'mundillo', es mi entorno, conozco a la gente y aquí puedo desarrollar e impulsar algo relativamente con rapidez", remarcó.

Pero el germano aseguró también que piensa en cosas que no tienen nada que ver con las pistas de carrera y también tiene muy claro que "cuando le ponga fin" será definitivo. "No regresaré nunca más", aseveró.

Por el momento, Vettel dejó claro que aún no ha atravesado, "en concreto", ningún momento que le haya llevado a pensar en terminar anticipadamente su carrera. "Y tampoco tengo previsto retirarme próximamente. Me divierten mucho las carreras", subrayó.

Este año, en el quinto intento, tampoco logró el título para Ferrari y llega al final de temporada en Abu Dabi en el quinto lugar de la clasificación mundial, detrás de Charles Leclerc, su compañero de escudería y diez años más joven.

Sin embargo, no cree que esta etapa en el 'Cavallino Rampante' hayan sido "cinco años robados". "Al contrario, estoy muy agradecido y aprendí muchísimo en los últimos cinco años. Maduramos como equipo, sólo espero que no pasen otros cinco años para que podamos cosechar algo", advirtió el alemán, que termina contrato con la escudería italiana la próxima temporada.