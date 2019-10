Vettel se siente "satisfecho" con su temporada aunque vaya quinto en el Mundial

Publicado 02/10/2019 13:45:14 CET

BERLÍN, 2 Oct. (DPA/EP) -

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ha asegurado que se siente "satisfecho" con su actual temporada en la Fórmula 1, aunque esté quinto en la clasificación general del Mundial, faltando solo cinco carreras para terminar un campeonato en el que tiene ínfimas posibilidades de ganar el título.

"Creo que todo va bien en general. Para mí es importante comprender lo que está pasando esta temporada. Si uno es sincero consigo mismo, no solo deportivamente, siempre sabes si lo diste todo o si podías haberlo hecho mejor", expresó el cuatro veces campeón del mundo durante una entrevista publicada este miércoles en el 'Sport Bild'.

El domingo pasado, el germano se retiró del Gran Premio de Rusia mientras lideraba la carrera debido a una avería, mientras que en el circuito de Sochi una estrategia de equipo poco clara originó una nueva disputa con su compañero de equipo Charles Leclerc, aunque Vettel señaló que el joven monegasco "lo está haciendo muy bien en los últimos meses de competición".

A diferencia de Michael Schumacher, que en su quinto año con Ferrari consiguió su primer título mundial, Vettel sigue con las manos vacías. "No tengo un mapa para convertirme en el nuevo campeón del mundo alemán con Ferrari. Además, no se pueden comparar las épocas. Lo que funcionó entonces no tiene por qué ser lo mejor hoy. No hago esta comparación. No es mi objetivo conseguir lo mismo que hizo Michael", aclaró.

Vettel, que en el Mundial va por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tiene contrato con la escudería del 'Cavallino Rampante' hasta finales de 2020. Pese a su buen rendimiento antes de este 2019, ganó todos sus títulos con Red Bull, consecutivamente de 2010 a 2013. Schumacher, en cambio, ostenta el récord de campeonatos de Fórmula 1, siete en total y cinco de ellos con Ferrari.