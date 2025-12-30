La VI Subasta Solidaria de la Fundación AFE recauda 7.880 euros a favor de la Fundación Xana. - AFE

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La VI edición de la Subasta Solidaria de la Fundación AFE finalizó con una recaudación total de 7.880 euros, que se destinarán íntegramente a la Fundación Xana, entidad que trabaja para acompañar y apoyar a niños y niñas afectados por enfermedades oncológicas y otras dolencias graves, así como a sus familias.

La iniciativa, celebrada entre el 16 y el 23 de diciembre, volvió a poner de manifiesto "el compromiso social del colectivo de futbolistas", según un comunicado, gracias a la participación solidaria de numerosos aficionados que pujaron por artículos exclusivos donados por grandes referentes del mundo del deporte.

Esta sexta edición contó con el padrinazgo de Luis Enrique Martínez, entrenador del Paris Saint-Germain, y se desarrolló bajo el lema #AFEConEquipoXana. Entre los artículos más destacados de la subasta, el 'top 10' de mayores pujas estuvo encabezado por una raqueta donada por Rafa Nadal, que alcanzó los 1.000 euros, seguido por una camiseta de Kylian Mbappé (675) y la bandera del Equipo Ryder Cup (575).