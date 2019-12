Publicado 06/12/2019 18:30:01 CET

Fútbol.- Vicente Moreno: "Cuando Messi no tiene el día te mete tres"

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, explicó que no se podrán limitar a esperar que Messi no tenga "el día", ya que aún así "te mete tres", y buscar sus opciones este sábado en el Camp Nou, un "partido difícil para todo el mundo".

"Partido difícil para nosotros son todas las semanas. Jugar contra el Barça es difícil para todo el mundo, no solo para nosotros", dijo este viernes en rueda de prensa previa a la jornada 16 de LaLiga Santander.

Moreno fue preguntado por el seis veces ganador del Balón de Oro, un Messi enchufado y que estrenará nuevo reinado ante los baleares. "Cuando el de siempre (Messi) no tiene el día te mete tres. No vale solo con que no tenga el día. Se tienen que juntar muchos condicionantes", dijo.

"Lo más importante para nosotros es que cuando termine el partido tengamos la sensación de que lo máximo que podemos dar lo hemos dado. Uno siempre se agarra a esa luz, que se unan todos los condicionantes para sacar algo positivo de allí", añadió.

El entrenador bermellón, que celebró el 'ok' del médico para poder contar con el 'Cucho' Hernández, confía en sacar algo positivo de Barcelona. "No es una cuestión de cambiar el estilo, hay que intentar que sus virtudes no aparezcan, que es muy, muy difícil, y que las nuestras sí. Vamos con esa ilusión", señaló.