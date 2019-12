Vicente Moreno y su discusión con Messi: "Por qué no, es un jugador como otro cualquiera"

Publicado 08/12/2019 0:17:17 CET

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, explicó su discusión con Leo Messi en el campo este sábado, cuando le recriminó una falta que no entendió como tal y el argentino reaccionó enfadado, un pique del fútbol que se puede tener con el seis veces ganador del Balón de Oro como con "otro cualquiera", aunque le pueda motivar más si cabe.

"No tiene más. Es una acción en la que él entiende que le han hecho falta, yo entiendo que no, se lo digo al árbitro y él se gira y entablamos ahí un poco de conversación. Cuando te están metiendo goles, y concretamente él, mucha gracia no te hace", dijo en declaraciones a Movistar Plus tras la jornada 16 de LaLiga Santander.

Con 2-1, Messi sufrió una falta al lado de los banquillos y el técnico de los visitantes no dudó en discutir con el capitán azulgrana, quien reacción con el 3-1 poco después. "Por qué no (enfadar a Messi). Es un jugador como otro cualquiera. A veces los metemos en una burbuja, en una urna y tampoco es eso. Puedes tener cualquier situación del juego con él como con el resto", apuntó.

Moreno valoró el partido sufrido que esperaban en el Camp Nou. "Lo esperado de la dificultad, venir a jugar contra el Barcelona en una semana en la que no han tenido mucho en lo que pensar además de en el partido de liga. Sabíamos que iba a ser una misión difícil. Lo hemos intentado. Hemos regalado algún gol", afirmó.

"Al final, hay una diferencia muy grande entre un equipo y otro. La primera parte me deja peor sabor de boca, le hemos concedido demasiado a un equipo como el Barcelona. En la segunda hemos competido e incluso hemos estado a punto de poder hacer ese 4-3 que nos hubiera dado algo de vida para el final, pero al final aparece el de siempre y deja todo resuelto", añadió.