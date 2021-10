Vicente Moreno: "Uno no gana al Real Madrid todos los días"

Vicente Moreno, coach of RCD Espanyol, looks on during the spanish league, La Liga Santander, football match played between RCD Espanyol and Real Madrid at RCD stadium on 03 October, 2021, in Barcelona, Spain.

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Vicente Moreno, destacó la importancia de ganar al Real Madrid (2-1) con motivo de la octava jornada de Liga y recordó que "uno no gana todos los días" al conjunto blanco, además de afirmar que "no fue fácil" y que deben seguir porque no han hecho "nada".

"El rival que teníamos delante hace que se magnifique, hemos hecho un gran trabajo, hace mucha ilusión a nuestra gente porque no se consigue todos los días, ahí están las estadísticas, pero no dejan de ser tres puntos. Siempre son difíciles contar con ellos y ahí los tenemos. Tenemos que mantenernos igual, no hemos conseguido nada y tenemos que seguir sumando, no nos queda otra", valoró Moreno en rueda de prensa.

"La realidad es que ganarles al Real Madrid siempre es difícil y tener esa posibilidad es bonito. Uno no gana al Madrid todos los días. Me alegra por el escenario porque nos hacía falta y ahora a ver si seguimos en esta línea. Aficionados y equipo juntos, y empujamos juntos. Porque si vamos de forma conjunta -no será fácil- pero vamos a tener muchas más opciones de ganar los partidos", avisó.

"Sin duda, evidentemente, la mayor presencia de gente desde que estoy aquí se ha dado hoy. Ellos han tenido mucho que ver en esta victoria. La asistencia de la gente se ha notado, querían ganar y han contagiado al equipo. Ahí hemos comenzar a ganar al partido, le damos mucho valor porque llevábamos tiempo sin conseguirla pero los pies a la tierra porque sólo son tres puntos", apuntó Moreno.

"Hemos jugado ocho partidos y hay momentos para todos, la realidad es la que es en ese momento, y teníamos una carencia. Hacía falta la victoria y más ante un equipo contra el Real Madrid y cuando consigues las cosas siempre parecen más fáciles de lo que parecen. Pero no. No ha sido fácil. Hay que felicitar a este equipo por el triunfo conseguido", subrayó el técnico 'perico'.

Preguntado si es el mejor partido desde que dirige al cuadro catalán, Moreno dijo que "no". "No es el mejor partido desde que estoy en el Espanyol, la entidad del rival es la que es, pero hemos hecho otros buenos partidos. En función de lo que te obliga el partido pensé que, incluso, podíamos hacerlo mejor. Han generado y nos han exigido aun haciéndolo bien y en ese tiempo teníamos que haberlo reducido teniendo más el balón", analizó.

Y por último, el entrenador del Espanyol admitió que el gol de Benzema en el tramo final les hizo sufrir. "Que te marquen el 2-1, en este caso Benzema, sabes que vas a tener que sufrir y cualquier cosa podía pasar por su nivel", manifestó.

"Sabíamos que íbamos a sufrir, con dos goles llevas más tranquilidad pero no fue así. Si no, no seríamos nosotros, y ahora, a disfrutar de ser nosotros, de conseguir las cosas con dificultad que también se disfrutan muchas veces, mucho más", sentenció.

"RAÚL DE TOMÁS TIENE CAPACIDAD PARA JUGAR EN LA SELECCIÓN"

En otras preguntas, Vicente Moreno confirmó que ve capacitado a su futbolista Raúl de Tomás para jugar con la selección española. "Lo primero de todo es que soy muy respetuoso y yo no tengo ni que opinar sobre las convocatorias, la lista que haga Luis Enrique me parece perfecto", dijo.

"Raúl de Tomás tiene capacidad y nivel para jugar en cualquier equipo y en la selección también. Ni me sorprende ni me deja de sorprender que vaya, pero estamos hablando de un jugador de mucho nivel. Si se lo propone no tiene fin, no tiene techo. A ver si sigue por esa línea y nos da muchas alegrías esta temporada", concluyó.