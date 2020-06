Vicente Moreno: "La realidad es que han sido mejores por su calidad y eficacia"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Mallorca, Vicente Moreno, reconoció la superioridad del FC Barcelona en la derrota de este sábado (0-4) en la jornada 28 de la Liga Santander, la primera tras el parón por el coronavirus, y aseguró que "la realidad" es que los blaugranas fueron "mejores" por su "calidad y eficacia".

"Es abultado el resultado, pero la realidad es que no le hemos puesto al partido la exigencia que el rival. Teníamos que haber empujado mucho más porque al primer minuto ya hemos recibido el primero con demasiada facilidad. Lo tenemos difícil para ganar así a un rival como el Barça", dijo Moreno en declaraciones a Movistar +.

"Hemos tirado más a puerta que ellos (en algunos tramos) pero la eficacia y su calidad se ha impuesto, era gol cuando llegaban. Al final vas viendo que se alejan en el marcador con el paso del tiempo y eso te genera dificultad", añadió el técnico del conjunto bermellón, que rechazó que la derrota se debiese a "falta de implicación".

"No, no es falta de implicación, ni de ambición. Ni de no querer, la realidad es que han sido mejores", insistió. "Ellos han salido mejor y no sé a qué es debido. Teníamos una consgina y era no recibir un gol tan pronto, pero todo se torció y lo que habíamos preparado se cambió al plan B", manifestó Moreno.

Además, el entrenador del Mallorca admitió que jugar a puerta cerrada es un "hándicap" para ellos por la "fuerza de la afición". "Esto es lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora, tenemos buenos números como locales y ahora tenemos un hándicap porque no podemos 'alterar' lo que pasa en el terreno de juego gracias a la grada. Nos ha costado adaptarnos, pero vamos a pensar que fuera de casa será al contrarion y esto también nos pueda beneficiar".

"Sabemos que tenemos un calendario difícil, aunque en nuestra mente está la posibilidad de ganar todos los partidos. Los rivales están ahí, hay enfrentamientos directos, y sabemos los puntos que nos van a hacer falta (para la salvación). Hay que estar tranquilos", finalizó.