Fútbol.- Vicente Moreno: "Tenía muy claro que me quería subir a este carro"

Fútbol.- Vicente Moreno: "Tenía muy claro que me quería subir a este carro" - RCD ESPANYOL

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del RCD Espanyol, Vicente Moreno, ha asegurado que tenía "muy claro" que se quería "subir a este carro" y que tratará de "devolver al club donde merece estar", a LaLiga Santander, afirmando que son "el equipo más importante" de LaLiga SmartBank.

"Quiero dar las gracias a la afición por la paciencia, porque la espera ha sido dura, pero va a merecer la pena. Tenía muy claro que me quería subir a este carro. No vamos a esquivar el objetivo, que es el ascenso y ahora hay que centrarse en el día a día y en trabajar muchísimo", declaró en rueda de prensa.

Además, el técnico valenciano recalcó que siempre sintió que era "la primera opción" del club para entrenar al equipo. "He tenido la posibilidad de hablar con el presidente Chen Yansheng, Mao Ye, Jose María Durán, Rufete... He notado, en todo momento, que era la primer opción para ser el entrenador. Se ha dilatado mucho, pero tenía las ideas muy claras y las dos partes tenemos lo que queremos", señaló.

"Quiero estar en sitios exigentes, marcarme metas importantes, y el Espanyol me da esta posibilidad. Tenemos que devolver al club donde merece estar. Me seduce el club que es y el 'feedback' que he tenido con las diferentes personas de la entidad. Nos apuntamos a esa exigencia y vamos a disfrutar de ella. Quiero estar en el resurgir del Espanyol", continuó, recordando que "la exigencia" la van a tener "todos". "Somos el equipo más importante de la competición", sentenció.

Ahora, el de Masanasa se pone "manos a la obra" para "planificar" la temporada. "Toca trabajar mucho. Habrá que trabajar como animales, estar muy acertados y hacer las cosas muy bien, porque es un proyecto ambicioso y bonito. Rufete está muy convencido, me ha transmitido mucha seguridad y confianza en el proyecto", indicó.

En este sentido, Moreno buscará crear un equipo "ganador". "Me gusta que mis equipos tengan un perfil completo, que sea capaz de manejar los diferentes registros, porque los partidos son muy cambiantes, que sea capaz de adaptarse a las circunstancias... Quiero que la gente se identifique con el equipo y que vea que nos hemos dejado todo", expresó.