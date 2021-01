Vicente Parras: "Esta noche he visto a mi equipo volar"

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Alcoyano, Vicente Parras, se mostró "muy feliz" por haber eliminado al Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (2-1) y aseguró que este miércoles vio a sus jugadores "volar" para poder apear al 13 veces campeón de Europa.

"Era algo parecido a lo que habíamos imaginado en el mejor de los ideales. Sabíamos que íbamos a sufrir pero también sabíamos que íbamos a ser capaces de mantenernos vivos si aprovechábamos las que teníamos. Esta noche he visto a mi equipo volar", añadió el técnico del modesto club alicantino de Segunda División B.

"Incluso a pesar de la expulsión que hemos sufrido hemos ido hacia delante y es ahí cuando ha llegado el segundo gol. En esa jugada teníamos cuatro jugadores en el área contraria. Estamos muy contentos. El club se lo merece y la ciudad por todo lo que está pasando. Ahora lo que tenemos que hacer es disfrutarlo", comentó en rueda de prensa.

Preguntado por cómo vivió el partido, Parras desveló que pasó por "distintas fases". "Al principio estábamos todos un poco intimidados porque no estás acostumbrado a verlos tan cerca, pero a medida que va pasando el partido y hemos tenido opciones ya sí me he puesto más nervioso. Podíamos dar la sorpresa y así ha sido", relató.

En relación a la afición, el técnico del Alcoyano dijo que espera que todos los seguidores lo hayan "disfrutado". "Sabemos que la Liga es nuestro día a día, pero la alegría que nos ha dado esta noche esa ya se queda para siempre. ¿El rival de octavos? Nos vamos a poner delante de la tele y el que venga. Lo vamos a disfrutar porque es histórico", sentenció.

Por último, Parras también tuvo palabras de elogio para su portero José Juan, uno de los más destacados en el triunfo de los alicantinos. "Lo ha hecho muy bien, yo le veo todos los días entrenar y sé lo que hace. Es un ejemplo para todos nosotros por su profesionalidad. Es un currante del fútbol", sentenció el entrenador, que bromeó con la frase copiada a José Mota en la previa del partido. ¿Y si sí? Nos ha dado suerte", finalizó entre risas.