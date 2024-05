Vicky López: "Cuando acabe mi carrera, prefiero tener conocimientos que no hacer nada con mi vida"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española del FC Barcelona y la selección española Vicky López, que se encuentra estudiando para la selectividad desde la concentración de la selección, confesó que su padre siempre le decía que él "tiene la vida hecha" y que lo tiene que hacer por ella, no por obligación, porque cuando su carrera acabe "tiene dos opciones, no hacer nada" o "querer tener conocimientos".

"Mi padre no ha estado detrás de mí. Soy una chica responsable y que me gusta aprender, pero él siempre me decía que él ya tiene la vida hecha, que al final lo tengo que hacer por mí y no porque él me obligue. Y yo llevo eso desde muy pequeña, el aplicarme yo sola, el saber que es por mí", declaró la jugadora.

López tiene claro que "la carrera de un futbolista es hasta cierta edad y tú eres consciente durante todo este periodo que después tienes dos opciones, o no hacer nada con tu vida o querer tener conocimientos. "Yo prefiero esa segunda opción", destacó.

"Al final el estar haciendo cosas durante el día, te sientes o al menos yo me siento más tranquila, aparte del fútbol, por tener también conocimiento, me siento más tranquila", apuntó la deportista, que estará en la concentración de la selección hasta este viernes en Dinamarca, y posteriormente volverá a Barcelona para realizar el examen de selectividad el próximo martes 4 de junio.

"Tengo la suerte de tener unos compañeros que me ayudan bastante cuando falto a clase y me mandan lo que hemos hecho, incluso los profesores son gente muy amable que te ayudan en todo y siempre están pendientes de ti. Obviamente, yo también hago un esfuerzo por querer saber lo que han hecho en clase, por querer seguir avanzando temario y, siempre que puedo, voy a clase", afirmó.

La centrocampista confesó que el año que viene quiere cursar un grado universitario en Administración y Dirección de Empresas, aunque le "hubiera gustado hacer algo como Farmacia". "No lo podía compaginar con el fútbol porque tenía que ir presencial y entre los viajes con el Barça y las convocatorias de la selección, me perdería muchas clases y sería un agobio para mí", lamentó.

A falta de una semana para afrontar el examen de selectividad, la jugadora reconoce que tendrá que "seguir haciendo ejercicios de matemáticas y química, y continuar estudiando historia", aunque ya lleva "el 75% aprendido".