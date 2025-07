Vicky López: "Estamos enganchando a la gente y eso dice mucho de cómo estamos trabajando"

Esther González of Spain celebrates her goal 1-0 with Vicky López during the UEFA Women’s EURO 2025, Group B football match between Spain and Portugal on 3 July 2025 at Stadion Wankdorf in Bern, Switzerland - Photo Ralf Ibing / firo Sportphoto / DPPI - Ralf Ibing / firo sportphoto / D / AFP7 / Europa P

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Vicky López se ha mostrado feliz de que el equipo, que el viernes avanzó a semifinales de la Eurocopa, esté "enganchando a la gente", ya que eso "dice mucho" de cómo están "trabajando", y ha reconocido que han "madurado mucho" como grupo, además de desear que haya "una prórroga y penaltis" en el Francia-Alemania de este sábado, de donde saldrá el rival de las de Montse Tomé.

"Creo que no solo estamos disfrutando en el campo, sino que también estamos haciendo que la gente disfrute. Es muy bonito que haya tanta gente apoyándonos, porque seguimos construyendo una historia, y cuanta más gente haya alrededor, más fácil es", señaló en rueda de prensa. "Estamos enganchando a la gente y eso dice mucho de cómo estamos trabajando", añadió.

Con su victoria ante Suiza (2-0), España logró el pase a sus primeras semifinales del torneo continental desde 1997. "No había nacido yo aún. Personalmente estoy muy contenta de poder estar aquí; es mi primera Eurocopa absoluta con tan solo 18 años y siento que estoy disfrutando de la experiencia tanto dentro del campo como fuera. Estoy muy contenta de haber pasado a semifinales", indicó.

Una felicidad que se notó en el regreso al hotel. "El bus casi no podía arrancar porque estábamos saltando y se movía un montón. Estoy muy contenta por el pase y también porque pasamos invictas a semifinales. Hay cosas que mejorar, pero toca descansar y pensar en mejorar esos pequeños detalles", advirtió.

Sin embargo, la jugadora del Barça no quiso desvelar qué rival prefiere para semifinales. "Alemania y Francia son grandes selecciones. Francia llega invicta también. A mí me gustaría una prórroga, como dijo Aitana. A Francia la última vez le ganamos, a lo mejor esa espinita de Alemania en los Juegos estaría bien quitársela. Pero una prórroga y penaltis", bromeó.

En otro orden de cosas, la futbolista madrileña reconoció que ahora gestionan mejor las adversidades. "Hemos mejorado en no dejarnos llevar si en la primera parte no vamos ganando o con el resultado que queremos. El partido son 90 minutos; aunque en los primeros 45 nos vinieron a apretar mucho, nosotras seguíamos con el plan, no nos pudieron las prisas. Los cambios surtieron mucho efecto, que es algo bueno que tenemos como equipo, que no sólo juegan 11, sino que todas podemos aportar tanto dentro del campo como en el banquillo. Hemos madurado como equipo, confiamos en cada una de nosotras", recalcó.

Respecto a los penaltis, como los que fallaron Mariona Caldentey y Alexia Putellas el viernes, subrayó que "solo los falla quien los tira". "Los practicamos, obviamente, pero en un partido es totalmente diferente. Tenemos grandes lanzadoras y no pasa nada si fallan. Su acierto en toda su carrera de meter penaltis supera el 90%. Hay que seguir confiando en ellas, son nuestras tiradoras por algo", manifestó.

También habló de cómo de enchufadas están las que salen desde el banquillo. "A mí personalmente no me pesan las piernas. En España tenemos una plantilla supercompetitiva, podría estar de titular cualquier jugadora. A nivel mental, estamos trabajando bien y aceptando cada una nuestro rol, cuando nos toca entrar dando lo máximo. Los entrenamientos están siendo supercompetitivos. Es un plus que tenemos que nos está llevando a hacer un buen campeonato", expresó.

"SE TE SALTA LA SONRISA VIENDO JUGAR A PATRI GUIJARRO"

Por otra parte, Vicky López se deshizo en elogios hacia Patri Guijarro. "Patri es la base del equipo. Es la que mueve el equipo, la que hace que todas juguemos bien y saquemos nuestro máximo rendimiento. ¿Por qué está infravalorada? No lo sé. Si tú ves un partido y te fijas solo en Patri, se te salta la sonrisa viéndola jugar. A lo mejor no da tanto show, pero si te fijas en ella sí que lo da", señaló.

"Te diría que es muy fácil jugar con ella, pero muy complicado a la vez. A veces hay pases que sólo ella ve y tú no te lo esperas. Es acostumbrarte a ella; no da pases fáciles y por eso tiene esa precisión. Sus pases casi siempre son para adelante, con sentido. Para mí jugar con ella es muy bonito, es una de las mejores jugadoras del mundo, muy infravalorada. Ella está contenta con ver ganar el equipo y con disfrutar en el campo", continuó.

Sobre Athenea del Castillo, afirmó que "ahora mismo está como un toro". "Está haciendo una gran Eurocopa. Estamos muy contentas de que de que esté tan bien. No sólo son 11 jugadoras las que juegan, hay que estar preparada para los minutos que nos pueda dar Montse, aceptar el rol de cada una, y eso lo hace muy bien. También hay compañeras que no han podido disputar muchos minutos, pero estoy segura de que si se les da la oportunidad lo harían tan bien como ella", declaró.

Por último, desveló cuál es la posición en la que se siente más cómoda en el campo. "Mi posición favorita es extremo izquierda, aunque la gente no lo crea. No juego mucho en esa posición, pero también me siento cómoda jugando en interior y poco a poco me voy sintiendo más cómoda de extremo derecho. Donde me pongan trato de dar lo mejor de mí para poder ayudar al equipo", finalizó.