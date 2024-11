Vicky López: "No cualquiera me pone a debutar tan joven"

Archivo - Vicky Lopez during the training day of the Spain Olympic Women Football Team celebrated at Ciudad del Futbol on July 8, 2024 in Las Rozas, Madrid, Spain.

Macarena Portales: "Rodearse de estas jugadoras es un placer y muy fácil"

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Vicky López, de 18 años, ha opinado que "no cualquiera" la hace debutar con la selección nacional absoluta siendo "tan joven", a rebufo del triunfo por 5-0 contra Corea del Sur en un partido amistoso que se ha disputado este viernes en Cartagena.

"Primero, agradecer a Montse y al 'staff' por la oportunidad porque soy muy joven y no cualquiera me pone a debutar tan joven; y también a las compañeras porque me hacen estar a gusto en el campo. Creo que hoy he estado muy a gusto en el campo y el reflejo... pues los dos goles", declaró Vicky a los micrófonos de RTVE desde el Estadio Cartagonova.

Por otra parte, restó importancia a su cojera tras el pitido final del encuentro. "He tenido un golpe, se me han pasado muchas cosas por la cabeza y no he podido expresar la felicidad de meter ese gol que he metido", confesó la mediapunta del FC Barcelona Femení.

En las gradas había compañeras suyas de las selecciones sub-17 y sub-19 dando apoyo. "Las he visto al principio del partido y me han dado como ese chute de alegría para afrontar este partido", concluyó Vicky, autora del 4-0 y del 5-0 ante las surcoreanas.

También habló Macarena Portales con RTVE. "La verdad es que muy a gusto. Al final jugar rodeada de estas jugadoras es un placer y aparte muy fácil. Creo que cualquier jugadora que juegue alrededor de ellas disfruta jugando, y al final es a lo que venimos aquí", comentó.

Ella fue otra de las debutantes con la 'Roja' absoluta y mostró su desparpajo. "Siempre que tengo la oportunidad, hago lo que hago. Al final es lo que mejor se me da hacer y lo que me gusta hacer, entonces yo disfruto haciéndolo. Entonces, cada vez que tengo la posibilidad, no lo pienso", subrayó la delantera del FC Levante Badalona.

No obstante, un contratiempo físico había dificultado su debut. "Sinceramente ha sido difícil llegar aquí. Yo pensaba que no llegaba, todo el mundo lo pensaba por cómo estaba mi tobillo, pero al final creo que es una cuestión de creer y también conocerse una misma", argumentó.

"Creo que yo he puesto mucha ilusión y he trabajado todos estos días para poder llegar aquí y para poder disfrutar del debut, y al final pues así ha sido", sentenció Portales sobre el mismo césped del estadio.