Vicky López: "Tenemos los pies en el suelo y sabemos que en Champions puede pasar cualquier cosa"

Sara Rosted Holmgaard of Real Madrid and Vicky Lopez of FC Barcelona compete for the ball during the UEFA Women’s Champions League 2025/26, Quarter-finals first leg football match played between Real Madrid CF and FC Barcelona at Alfredo Di Stefano stadiu - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Vicky López, delantera del FC Barcelona Femení, ha dicho tener "los pies en el suelo" pese al 2-6 a favor en el partido de ida de su eliminatoria de cuartos de final contra el Real Madrid, sabiendo que en la Champions League "puede pasar cualquier cosa" de cara al duelo de vuelta en el Spotify Camp Nou.

"Es verdad que el resultado es abultado, pero tenemos los pies en el suelo y sabemos que en Champions también puede pasar cualquier cosa. Ahora a pensar en el partido del domingo, pero sobre todo para el partido del jueves pues mantener la cabeza bien fuerte y salir al campo así", declaró Vicky López a los periodistas después del encuentro en Valdebebas.

Igualmente admitió haber sentido "mucha alegría por poder ayudar al equipo con un gol" y por "poder ampliar ese resultado". "Es clave no bajar los brazos después de encajar ese 2-1. Contenta por cómo ha reaccionado el equipo y por haber podido meter ese 3-1", resumió la atacante blaugrana.

"Como he dicho, creo que hemos hecho un muy buen partido. La misión del equipo es meter todos los goles posibles y así ha sido", apostilló justo antes de reconocer sus "ganas de jugar" en el Camp Nou y gracias a ello "sentir a todos los culés", para intentar atar el billete a semifinales.

"Contenta porque, a pesar de que nos hayan metido, hemos reaccionado bien", agregó. "Creo que hemos hecho un muy buen partido. Al final ellas mejoran cada año y nos estudian mejor, pero nosotras también con la ambición que tenemos queremos seguir mejorando, seguir transmitiendo nuestra energía a la afición culé", afirmó Vicky López en su 'canutazo'.

"Contentas de seguir manteniendo la distancia", subrayó. "Nosotras veníamos con la intención de darlo todo, de hacer nuestro mejor partido. Creo que hemos hecho muy buen partido y esta vez hemos podido meter bastantes goles", insistió sobre la holgada diferencia en el marcador.

"Sabemos que el Madrid se basa también en muchos contraataques y tiene jugadoras muy buenas arriba. Eso es un punto a mejorar por nuestra parte porque sabíamos que jugaban así y, aun así, nos han metido dos goles. Y nada, tenerlo en cuenta para que a la próxima no vuelva a suceder", dijo.

Por último, habló sobre si le había sorprendido el planteamiento merengue. "A mí, personalmente, sí; obviamente pensábamos que iban a salir de otra manera. Pero bueno, también nos hemos adaptado bien y hemos hecho un buen partido a pesar del planteamiento haber sido diferente", zanjó.