Vicky Losada: "El City buscaba un 'perfil Barça' de inteligencia que escasea en Inglaterra"

"Tenía ofertas de España pero era muy raro verme con otra camiseta"

La jugadora española Vicky Losada ha asegurado que ha elegido al Manchester City, donde jugará las dos próximas temporadas tras dejar el Barça levantando el triplete como capitana, para seguir aspirando a todo y porque con su perfil de juego blaugrana encaja en una liga inglesa donde "escasea" el perfil creativo y de juego inteligente.

En declaraciones a Europa Press, Losada explicó que el técnico del City, Gareth Taylor, fue quien pidió su fichaje por su perfil de juego. "Gareth busca un perfil de inteligencia, de entender el juego, y con los años que he vivido puedo aportar mi liderazgo y competitividad y el perfil de Barça en la liga inglesa escasea", apuntó.

Este punto, sumado a que el City ambiciona llegar a ser el dominador de la liga inglesa y aspira a ganar la 'Champions', hizo que Losada se decantara por la oferta 'citizen' y descartara unas primeras ofertas que le llegaron desde la liga española.

"Quiero volver a ganarlo todo. Es la mentalidad competitiva y ambiciosa que tengo, y creo que el City tiene equipo de sobras para poder ganar la 'Champions'. A veces eso no es suficiente, lo he vivido con el Barça y hay que ir paso a paso. Ojalá el año que viene salga una buena temporada", auguró.

"Me ha atraído del City el poder seguir compitiendo al máximo nivel, sus jugadoras, la liga inglesa, que ara mí es la mejor a nivel institucional y de nivel y de medios, porque demuestran que quieren llevar al fútbol femenino al siguiente nivel", ahondó.

Pero recalcó que, primero, a la mesa llegaron ofertas de la Primera Iberdrola. "Tenía ofertas de España, fueron las primeras, pero era muy raro para mí verme con otra camiseta en España. Y, además, el City es un gran club y quería seguir compitiendo con grandes jugadoras, seguir aprendiendo y llevándome al límite, y competir por otra 'Champions'", argumentó.

"Tenía muchas ganas de volver a la liga inglesa, recuerdo mis mejores años de mi carrera allí. El City es uno de los pioneros de la Liga y está Pep Guardiola entrenando allí (equipo masculino) y se está viendo. Es el club y el equipo que más se ciñe a mi estilo y a mis objetivos. Estoy muy contenta de la confianza que me han dado", comentó la de Terrassa, que había jugado previamente en el Arsenal.

A nivel personal, igual que el año pasado hubo un duelo Barça-City en la 'Champions', no quiere pensar ahora qué sería para ella enfrentarse al Barça como rival. "No he pensado en cómo sería un partido contra el Barça porque todo está muy reciente. No he tenido ni siquiera la oportunidad de llegar a Manchester. No me voy a poner a mí misma en esa situación 'de gratis', pero está claro que será algo muy raro y difícil", se sinceró.

"Salgo del Barça no solo por el hecho de no jugar, porque en fútbol hay muchas más cosas. De hecho jugué la mitad de partidos, sin contar lesiones. Pero el día a día, el sentirme más importante o valorado en mil cosas que hay, como capitana ayudaba mucho y era momento de dar paso a otras personas", apuntó en este sentido.