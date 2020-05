Vicky Losada: "Mi sueño es ganar una 'Champions' y retirarme en el Barça"

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça femenino y de la selección española Vicky Losada ha asegurado que su "sueño" es poder retirarse, cuando decida hacerlo, vestida de blaugrana y habiendo ganado una 'Champions League' que rozaron en 2019 y que aspiran a ganar, cuando pueda retomarse la competición, este año.

En una entrevista a Europa Press, aseguró que su intención es seguir en el Barça para lograr esa ansiada Liga de Campeones. "En el Barça me han enseñado todo como futbolista y como persona. Para mí, ganar una 'Champions' y retirarme en el Barça, es lo que sueño", se sinceró.

Formada en la cantera, pero con idas y venidas a Espanyol, New York Flash o Arsenal, Losada ya sólo piensa en no cambiar más de aires. "Lo primero que quiero hacer es ganar una 'Champions' con el Barça. Esta última temporada, por desgracia, las lesiones no me han respetado y voy a prepararme y a seguir trabajando para dar el nivel que puedo dar", apuntó.

"Ojalá que sea así y en un futuro pueda retirarme en el Barça y con la 'Champions'. Llevo muchos años en el club, empecé con catorce años en las categorías de fútbol 7, y para mí el Barça ya es un sentimiento", ahondó al respecto la embajadora de American Pistachio Growers.

Una 'Champions' que el año pasado pudo ser suya, pero las blaugranas perdieron la gran final ante el seis veces ganador Olympique de Lyon (4-1), con 'hat-trick' de Ada Hegerberg.

"Fue duro, pero salimos reforzadas como equipo. Este año llevamos una temporada muy buena, hemos enseñado un nivel muy bueno, y esa final nos va a hacer mejores. Así lo estamos demostrando. Tenemos que seguir esta línea y llegarán cosas buenas, seguro", apuntó optimista.

En cuanto al futuro del fútbol femenino, opina que se debe profesionalizar ya la Primera Iberdrola, competición que acaban de conquistar al darse por finalizada, prematuramente, la temporada e ir líderes con 9 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid. Un título "merecido" aunque "agridulce" porque les gustaría haberlo ganado jugando hasta el final.

"El fútbol femenino está en pleno crecimiento. Todo va a llegar, tarde o temprano. Es normal que con la situación que hay, cuando se toman decisiones, el Gobierno vaya a los estatutos y nosotras, al no ser profesionales, pues nos hemos quedado fuera. Pero dentro de lo malo va bien para decidir que el fútbol femenino está preparado para ser profesional", comentó.

Por ello pide un acuerdo de máximos para llegar a ese puerto. "Como jugadora deseo que todos lleguen a un acuerdo y peleen por el futuro del fútbol femenino, porque si se apuesta fuerte y la liga es atractiva se conseguirán más patrocinadores. Y al final se darán las condiciones para tener una liga profesional. Pero nos tienen que dejar de comparar con los chicos porque nosotras estamos en otros números", se sinceró.

AUGURA "MUCHOS MOMENTOS BUENOS" PARA ESPAÑA

Por otro lado, la internacional española augura "muchos buenos momentos" para la selección en un futuro próximo, empezando por la Eurocopa que albergará Inglaterra en 2022, un año después de lo previsto por el reajuste de fechas UEFA una vez que la Euro masculina se pospuso, también, de 2020 a 2021.

"Tendremos un año más para prepararnos para el Europeo y, después de ese partido contra Estados Unidos en el Mundial, se demostró que la selección está en crecimiento y que van a llegar muchos momentos buenos para España", aseguró Losada.

En el pasado Mundial de Francia, disputado en 2019, España cayó en los octavos de final por un ajustado 1-2 ante la vigente campeona, Estados Unidos, en un partido reñido. "El buen trabajo en las canteras hace que tengamos mejores resultados, como todo el mundo ha visto", celebró.