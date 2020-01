Víctor Fernández: "Nosotros ya hemos ganado esta eliminatoria ocurra lo que ocurra"

Publicado 28/01/2020 19:14:25 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, se mostró "muy ilusionado" de cara al partido de Copa ante el Real Madrid de este miércoles (21.00 horas) y aseguró que ellos ya han "ganado esta eliminatoria" de octavos de final al conseguir que La Romareda "disfrute tanto tiempo después" de un "encuentro de altura".

"Nos hemos ganado el derecho a participar en esta fiesta. Tenemos que corresponder a nuestra afición haciendo un gran partido. Ellos han vuelto a demostrar que el espíritu del zaragocismo está vivo. Ese espíritu está empujado por la ilusión. Queremos conseguir una proeza, una hazaña y esa ilusión no nos la va a robar nadie", manifestó en rueda de prensa.

"Los que vengan al partido participarán de esta ilusión y somos conscientes de que nosotros ya hemos ganado este eliminatoria ocurra lo que ocurra. Nos merecíamos un partido de este nivel después de tantos años. Todos debemos sentirnos protagonistas y por eso le doy las gracias a la afición", añadió Fernández, que también destacó el calor recibido en la Liga, donde ocupan la cuarta posición y están inmersos en la pelea por el ascenso a Primera.

Preguntado por su rival, el técnico del Zaragoza dijo que ya sabía que el Madrid "no iba a tener concesiones". "Me lo esperaba, aunque evidentemente la plantilla del Madrid es fantástica y tiene jugadores de máximo nivel. Pero la lista de Zidane es significativa porque ellos le dan una gran importancia a este partido. Únicamente -de los titulares- no vienen Isco y Bale", señaló.

"Los demás vienen todos. Vienen absolutamente todos, Ramos, Benzema... Y Bale no viene porque acaba de salir de lesión, pero es una demostración que de 'Zizu' le da un gran valor a esta competición. El Real Madrid no renuncia a ningún título. Vendrán con sus mejores armas para intentar ganarnos", añadió tras cononcer la convocatoria de los merengues.

"La sensación del estadio será de lleno total y este partido me traslada a muchas noches históricas. Me traslada a esa atmósfera y ambiente de grandes noches, ojalá que surja esa mística que acompaña siempre a La Romareda en los grandes acontecimientos. Es verdad que era otra época, teníamos una potencial futbolístico tremendo. Y mañana será luchar contra un gigante con todos sus mejores elementos", agregó.

"ZIDANE HA NACIDO PARA ENTRENAR AL MADRID"

En relación a su homólogo en el banquillo blanco, Víctor Fernández sólo tuvo buenas palabras para el francés. "Le tengo un cariño especial, cuando aterricé en Madrid como director de la cantera él dirigía al Castilla, es una persona que transmite mucha paz, calma y sabiduría porque tiene muchas experiencias", indicó.

"Es un muy buen técnico y un extraordinario gestor. Da la impresión que son de esas personas que han nacido para determinos momentos y determinados equipos. Zidane ha nacido para ser entrenador del Real Madrid. Tiene un valor incalculable. Su presencia me resultó muy gratificante los dos años que estuve allí. De lo mejor que me ha ocurrido en el fútbol y me alegro muchísimo de sus éxitos. Tiene un recorrido muy largo como técnico", manifestó.

Por último, el técnico del Zaragoza calificó como "un mazazo" la lesión de Javi Ros. "Es un golpe muy duro, esto nos trastoca todo". Y explicó que necesitan "dos jugadores" en este mercado de invierno. En otros asuntos, Fernández se mostró favorable al VAR -que entra en la Copa del Rey en esta ronda- porque "lo hace más justo". "Pero también debemos lograr que haya mayor uniformidad en el criterio e intentar ganar tiempo en la toma de decisiones", sentenció.