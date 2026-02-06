Víctor Font: "Debemos elegir si queremos seguir siendo socios o clientes del Barça"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font en RAC1 - NOSALTRES

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El impulsor de la plataforma 'Nosaltres', Víctor Font, ha asegurado que las próximas elecciones a la presidencia del FC Barcelona supondrán un plebiscito sobre el modelo de club y ha advertido de que los socios deberán decidir "si quieren seguir siendo socios o quieren ser clientes", en contraposición entre un modelo presidencialista y otro "plural" que atraiga a los mejores profesionales en cada área.

"En las elecciones debemos elegir si queremos seguir siendo socios o queremos ser clientes. Esta vez no tenemos que escoger a un candidato, tenemos que escoger qué modelo de club queremos para el futuro. Debemos decidir si queremos seguir con un sistema personalista de los años 80 o si apostamos por un proyecto plural que atraiga a los mejores del mundo en cada área para blindar los resultados deportivos y proteger el futuro del club", señaló en una entrevista en RAC1 recogida por Europa Press.

Font alertó de que "existe el riesgo de perder el club tal como lo hemos conocido" y aseguró que "el modelo de propiedad está en riesgo" y que esta cuestión se decidirá en los próximos comicios. En este sentido, criticó que las principales decisiones del club dependan "de las intuiciones de una sola persona", porque "el Barça es demasiado grande como para estar en manos de un solo hombre que confunde el club con su persona".

El precandidato defendió que su plataforma representa "una alternativa coral", que integra colectivos como Sí al Futur, Seguiment FCB, Suma Barça o Dignitat Blaugrana, además de personalidades del ámbito empresarial y social, y sostuvo que "la única manera de gobernar el Barça de hoy es con equipos preparados y transparencia, no con amiguismo", ya que, de lo contrario, "los resultados deportivos y el modelo de propiedad corren peligro".

Asimismo, fue especialmente crítico con la relación actual del club con la masa social y lamentó que "el socio se siente hoy un extraño en su propia casa", porque, a su juicio, "se prioriza al turista o el negocio rápido antes que al socio". "Si priorizas el personalismo en lugar de rodearte de los mejores del mundo, acabas dependiendo del dinero fácil, de determinados patrocinios o de priorizar la venta de entradas a turistas. El socio nunca se ha sentido tan lejos del club como ahora", afirmó.

Font también reclamó recuperar "urgentemente" la dimensión social del club y denunció la situación de la animación en el estadio, la crisis de las peñas o la incertidumbre de miles de abonados que todavía no saben "cuándo volverán al Camp Nou, dónde se sentarán ni si los abonos subirán un 30 por ciento, como se rumorea".

En el plano deportivo, advirtió de la "precariedad" en la gestión al recordar que el club acumula "cinco ventanas sin poder inscribir jugadores con normalidad" y puso como ejemplos la inscripción de Joan Garcia por la lesión de Marc-André ter Stegen, la incertidumbre sobre varias jugadoras del primer equipo femenino que finalizan contrato o las limitaciones presupuestarias en otras secciones.

Pese a ello, mostró su respaldo al actual entrenador del primer equipo masculino. "Nuestro entrenador será Hansi Flick; gestionando con rigor y planificación, le presentaremos un proyecto que aporte la estabilidad que reclama. No puede ser que un jugador no sepa si podrá jugar dos días antes de empezar LaLiga por culpa del 'fair play'", concluyó.