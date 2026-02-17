Víctor Font denunciará el arbitraje si llega a la presidencia: "Se está adulterando la competición"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font (Nosaltres) atiende a los medios - NOSALTRES

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font, líder de la plataforma 'Nosaltres', anunció este martes que presentará una denuncia ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) si gana las elecciones, al considerar que "se está adulterando la competición" por la presión ejercida, a su juicio, por el Real Madrid.

"Los 'culers' estamos profundamente decepcionados y nos sentimos más desprotegidos que nunca. En los últimos cinco años, el Madrid está consiguiendo lo que busca, que es adulterar la competición", afirmó Font, quien aseguró que su equipo legal ya trabaja en una denuncia formal.

El dirigente cifró en 26 los penaltis más señalados a favor del conjunto blanco respecto al Barça en el último lustro. "En los últimos cinco años de mandato, al Madrid le han pitado 26 penaltis más a favor que al Barça. Cuando hablamos de defender el club, no es hacer proclamas y eslóganes, es actuar", sostuvo.

Font explicó que la denuncia se dirigirá contra la RFEF y el CTA para "asegurar que se persigue la adulteración de la competición que hace Real Madrid Televisión y los conflictos de interés existentes", en referencia a los vídeos emitidos por el canal oficial madridista contra el colectivo arbitral. "Defender el club es denunciar Real Madrid Televisión. Defender el club es no ir de la mano de Florentino y Tebas. Eso no es defender el club. Defender el club es realmente actuar", declaró.

Asimismo, denunció un supuesto conflicto de interés en el estamento arbitral femenino al señalar que Yolanda Parga, responsable del arbitraje femenino, es pareja de Carlos Megía Dávila, delegado arbitral del Real Madrid. "No es una opinión, son datos que claman al cielo mientras la directiva saliente se pierde en discursos y gesticulaciones", afirmó.

Font también criticó la falta de influencia institucional del club en los últimos años, tanto en el ámbito nacional como internacional. "El Barça ha perdido muchísima influencia. En los estamentos donde se toman las grandes decisiones no pintamos nada. Necesitamos profesionalizar el club y contar con personas que conozcan perfectamente cómo funcionan la federación y el estamento arbitral", defendió.

Por último, sostuvo que el modelo actual "no funciona" y apeló a un cambio en la gestión. "Cuando decimos que el Barça necesita un cambio, significa que la manera de defender el club de esta Junta no funciona. Los hechos nos demuestran que no es así. Hay que actuar", concluyó, tirando un dardo al expresidente y rival en estas elecciones Joan Laporta.