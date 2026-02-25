Víctor Font: "Laporta prefiere el modelo del Real Madrid; sin elecciones ni participación"

Archivo - Victor Font attends the press conference during the presentation of his candidacy for the presidency of FC Barcelona with the NOSALTRES platform at YouPlanet on January 23, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de la precandidatura 'Nosaltres' a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, ha denunciado este martes la falta de mecanismos que garanticen el voto de todos los socios en las elecciones del próximo 15 de marzo y ha acusado al anterior presidente Joan Laporta de querer un modelo "sin elecciones ni participación".

"La junta saliente dice que las elecciones deben ser una fiesta de la democracia. Si es así, ¿por qué se deja a miles de socios sin votar?", se ha preguntado Font en un acto.

Cuando faltan exactamente 19 días para los comicios, Font ha criticado que no se haya implantado ni el voto electrónico ni el voto por correo y que únicamente se hayan habilitado cinco puntos de votación en toda Catalunya. "Han tenido cinco años para desarrollar el voto electrónico y han sido incapaces de hacerlo; pero es todavía más incomprensible que no se habilite el voto por correo", ha lamentado.

Desde Nosaltres sostienen que en los últimos cinco años no se ha desarrollado el voto telemático pese al compromiso adquirido en las anteriores elecciones. "En aquel momento Laporta dijo que con toda seguridad el voto telemático estaría implantado en las elecciones de 2026; nos ha vuelto a mentir", ha afirmado Font. "Sea por incapacidad o por falta de voluntad, el hecho es que miles de socios se quedarán sin votar", ha añadido.

En la rueda de prensa han participado telemáticamente socios desde Menorca, Francia, Zúrich, República Checa, Italia y Miami. Algunos de ellos viajarán expresamente para votar el 15 de marzo, mientras que otros han expuesto las dificultades para desplazarse. Según la candidatura, actualmente hay 15.000 socios que viven fuera de Catalunya y miles más que, residiendo en el territorio, no podrán acudir a votar por motivos laborales o de movilidad, especialmente teniendo en cuenta que los únicos puntos fuera de Barcelona estarán en Lleida, Tarragona, Girona y Andorra. "Estos puntos de votación son insuficientes para garantizar la participación fuera de Barcelona", ha señalado Font.

La crítica también se ha centrado en la cancelación de debates sectoriales organizados por distintos medios de comunicación. "Quien no tiene propuestas se esconde; ya han cancelado cuatro debates mientras se dedican a cortar jamón y preparar macarrones", ha ironizado Font, que ha enmarcado estas decisiones en una "huida del debate" y en la falta de confrontación de modelos.

Ante este escenario, Nosaltres ha reiterado su compromiso de blindar los derechos de los socios mediante la implantación del voto electrónico y la firma digital para elecciones, referéndums y consultas vinculantes, la celebración de asambleas universales abiertas a todos los socios en formato híbrido -presencial y telemático- y la garantía de que el socio tenga la última palabra en decisiones simbólicas. "No queremos un club que dé la espalda a los socios. Para nosotros, lo que digan los socios va a misa. Cuantos más socios voten, más fuerte será el Barça", ha concluido Víctor Font.