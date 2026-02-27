Víctor Font ('Nosaltres') dará abono inmediato a los 5.000 primeros socios de la lista de espera

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font (Nosaltres) en un acto electoral - NOSALTRES

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La precandidatura 'Nosaltres', liderada por Víctor Font, ha anunciado este viernes una propuesta para dar entrada directa como abonados a los 5.000 primeros socios de la lista de espera del FC Barcelona y garantizar entre 1.000 y 5.000 entradas por partido a precio de abonado para los otros 10.000 socios que permanecen en ella. La iniciativa busca dar una "solución integral" a los 15.000 socios que, según la candidatura, llevan años esperando acceder a un abono en el Spotify Camp Nou.

El líder de Nosaltres, Víctor Font, ha asegurado que, una vez finalicen las obras del estadio y en caso de llegar a la presidencia, los primeros 5.000 miembros de la lista pasarán a tener abono de forma directa. "Queremos un Camp Nou lleno de socios", ha afirmado. Además, ha subrayado que la propuesta "se ha diseñado de manera ambiciosa, pero también realista, para que se pueda ejecutar y sea realizable".

Por su parte, Carles Ordiales ha defendido que "esta es una solución integral, que afecta a los 15.000 miembros de la lista de espera" y ha explicado que "con nuestra propuesta resolvemos directamente un tercio de la lista de espera, con la entrada directa de 5.000 nuevos abonados, mientras que ofrecemos una solución para que el resto de miembros de la lista puedan acceder al estadio regularmente". Para ello, se establecerá un sistema que reservará entre 1.000 y 5.000 localidades por encuentro al mismo precio que pagan los abonados.

Nosaltres también ha precisado que los nuevos abonados procedentes de la lista de espera no serán ubicados exclusivamente en la tercera gradería, como sucede actualmente, sino que se distribuirán por todo el estadio en función de las localidades disponibles. Asimismo, la propuesta contempla una excedencia de hasta tres años para conservar la posición en la lista en casos de motivos de salud, trabajo en el extranjero o dificultades económicas, así como un sistema de consulta en tiempo real de la posición de cada socio y del tiempo estimado para acceder al abono.

Font ha añadido que "todas las políticas que proponemos están encaminadas a hacer posible que los socios y socias puedan ir al Estadio y al Palau" y ha destacado que, gracias a Nosaltres, "por primera vez existe una candidatura donde hay socios de base que formarán parte del equipo de gestión". "Incorporar la sensibilidad de Seguiment FCB nos permite tener las mejores soluciones. Queremos un Barça que vuelva a poner al socio en el centro, premiando la fidelidad con descuentos de hasta el 75% para quienes más van al campo y recuperando y multiplicando por cinco el aforo de la Grada de Animación", ha concluido.