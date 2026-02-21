El precandidato Víctor Font propone nombrar a Leo Messi presidente de honor del Barça - NOSALTRES

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha presentado este viernes una propuesta para "vincular Barça y Messi para siempre", un plan que contempla el nombramiento de Lionel Messi como presidente de honor del club, el impulso de nuevas alianzas comerciales conjuntas y la posibilidad de que el argentino se despida sobre el terreno de juego vestido de blaugrana.

El líder de la plataforma 'Nosaltres' ha explicado que hace más de un año hizo llegar al jugador argentino, ahora en el Inter Miami de Estados Unidos, un proyecto para que regrese al club y se asocie de forma vitalicia, en una alianza que, a su juicio, podría convertirse en "la marca más potente del mundo del deporte".

Font estructura su propuesta en tres grandes ejes: institucional, comercial y deportivo. En el ámbito institucional, plantea que Messi, al que define como "un activo universal, único e irrepetible", asuma la presidencia de honor del club como representante del legado y los valores del barcelonismo. Para ello sería necesaria una reforma estatutaria que debería ser aprobada en Asamblea.

"El liderazgo, la mentalidad ganadora o la honestidad que representa Messi son una expresión viva de los valores del club", sostiene Font, que considera que la figura del argentino trasciende lo estrictamente deportivo y proyecta globalmente el espíritu de La Masia y el estilo propio del Barça.

En el plano comercial, el precandidato defiende que la unión entre el club y el futbolista generaría nuevas alianzas estratégicas y líneas de negocio, especialmente en el ámbito digital y audiovisual. Recuerda que durante su etapa en el primer equipo se estima que Messi llegó a generar en torno al 20% de los ingresos del club entre camisetas, 'merchandising', patrocinios y 'ticketing'.

Asimismo, la propuesta contempla explorar sinergias con el Inter Miami CF, actual club del argentino, para reforzar la presencia de la marca Barça en el mercado estadounidense y potenciar acuerdos comerciales conjuntos.

En el apartado deportivo, 'Nosaltres' plantea que, si el jugador así lo desea y en función de las necesidades del equipo, pueda volver a vestir la camiseta blaugrana para despedirse del barcelonismo en un partido, "sobre el terreno de juego y no en una sala de prensa", en alusión a su salida el 5 de agosto de 2021.

Font enmarca la iniciativa en la voluntad de "reconciliar" al club con el futbolista tras una marcha que, a su entender, no fue "una fatalidad económica inevitable", sino consecuencia de una gestión improvisada. "Como sabe todo el mundo, el único impedimento para que Messi vuelva a casa se llama Joan Laporta", afirma el precandidato.

"Profesionalizar el Barça significa que nunca más ninguna leyenda tenga que irse por la puerta de atrás por culpa de la incompetencia de los gestores", añade, al tiempo que subraya que el retorno del argentino serviría también para iniciar un proceso de integración estable de las grandes leyendas de la entidad en la estructura del club.