Víctor Font: "Tenemos el convencimiento de que ganaremos en una victoria histórica"

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font, líder de la plataforma 'Nosaltres', ha asegurado este jueves que afronta las elecciones con ilusión y determinación y que esta es una oportunidad histórica para que los socios decidan entre el Barça del pasado, marcado por la "improvisación, falta de transparencia y un modelo centrado en unos pocos" y el Barça del futuro que considera que él lidera.

"Estamos convencidos de que ganaremos. Está en manos de los socios, lucharemos para llegar a todos los socios. Afrontamos esta responsabilidad, muy importante hacia el club y para el país, con mucha fuerza, muchísima ilusión", aseguró en rueda de prensa.

Y todo ello con el "convencimiento" de que el domingo 15 de marzo su alternativa plural y transversal "de todos los barcelonistas" ganará. "El día 15 no debe fallar nadie, y esta propuesta tendrá una victoria histórica y conseguiremos pasar página y sacar adelante el club que todos soñamos. Lo haremos realidad, y estamos preparados para hacer una transición modélica a partir del 15 de marzo", indicó.

Font recalcó la importancia de sumar a todos los socios. "Si somos capaces de sumar a todo el mundo, y ser el Barça de todos y el Barça del futuro, es sencillo; nos tenemos que contar en una oportunidad única, porque hay una mayoría que elegirá lo que representamos y por eso sabemos que vamos a ganar", recalcó Font, que suma las firmas de 'Nosaltres' a las de Ciria, Vilajoana y resto de precandidatos: "este es el escenario que cuenta".

Sobre el contraste entre modelos de club, dijo: "Estas elecciones no deben ser unas donde se elija un candidato, no es un Font contra Laporta. Estas elecciones no van de elegir a una persona, sino de decidir qué Barça queremos para los próximos años. Si queremos el Barça del pasado, o si queremos el Barça del futuro. Si queremos el Barça de unos cuantos, de unos pocos, o si queremos el Barça de todos. Hay una mayoría social que, delante de una elección fija, entre lo que hemos tenido y lo que puede ilusionar en el futuro, opta por pasar página", agregó.

Font enfatizó la apertura de su proyecto: "Hemos intentado ser coherentes y consistentes siempre. Esto no es el proyecto de Víctor Font, no es el proyecto de unos cuantos barcelonistas que se suman a la causa tan bonita, siempre hemos dicho que las puertas de 'Nosaltres' están abiertas para todos los barcelonistas y activos que puedan ayudar al club. Estas puertas están incluso más abiertas hoy para aquellos que sabemos que comparten diagnóstico y visión que hasta hace poco creían que no había nada que hacer y que se han dado cuenta de que hay una mayoría ilusionada por el cambio. Puertas más abiertas que nunca"

Sobre los debates con otros precandidatos, dijo: "Tengo muchas ganas de debatir con el expresidente. Me hubiera gustado hacerlo antes, con debates durante el mandato, en las asambleas. Ahora tengo ganas de poder contrastar los dos modelos, el del Barça de pocos y personalista contra el Barça de todos y del futuro. El Barça que acercará a las estrellas que están lejos. Que dará estabilidad a Flick. Que podrán inscribir jugadores necesarios. Estamos muy contentos, y se trataba de esto; de podernos contar de la mejor forma posible"

Respecto al sistema de recogida de firmas, Font se mostró crítico: "Espero y deseo que sea la última vez que este sistema rudimentario del siglo XVIII de recogida de firmas se acabe. Como imagen institucional de lo que tiene que ser una institución democrática y modélica, no es lo que debería ser el Barça"

Sobre la comparación con 2021 y la necesidad de pasar página, explicó que el contexto de la postpandemia de 2021 requería un debate sobre el tipo de Barça que se quería, para superar una crisis que se agravó muchísimo.

"Hemos visto que siguiendo con el modelo del pasado, personalista e improvisado, no se resuelven los problemas. Tenemos la suerte de ser el Barça y de tener La Masia, el valor de esta plantilla ya estaba en el club cuando esta Junta entró. Ha llegado el momento de decidir si queremos pasar página y recuperar el club para su gente, entre todos", comentó.