Víctor Font ve las elecciones del Barça como un "plebiscito": "Son Laporta o el Barça"

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha enmarcado este jueves las elecciones del próximo 15 de marzo como "un plebiscito entre Laporta o el Barça", ha llamado a la movilización del socio ante lo que considera una desconexión inédita entre la realidad del club y su masa social y ha defendido un cambio de modelo institucional para no desaprovechar el potencial deportivo actual, poniendo como ejemplo la necesidad de "hacer que la época Lamine no se quede corta como pasó con Messi".

"Creemos que estas elecciones van a generar un plebiscito. Un plebiscito entre Laporta o el Barça. Estas elecciones van a que los socios escuchen y entiendan las consecuencias de lo que es el modelo Laporta o el modelo Barça, el modelo de toda su gente", afirmó Font durante una rueda de prensa de lanzamiento de 'Nosaltres', nada más confirmarse la fecha electoral, en la que situó el debate más allá de los nombres propios y lo centró en el rumbo estructural del club.

El líder de la plataforma 'Nosaltres' sostuvo que no se trata de elegir a una persona sino un modelo de club y contrapuso el que, a su juicio, representa la actual dirección con otro basado en la profesionalización y la transparencia.

"No son elecciones en las que se tiene que elegir a una persona. Estas son unas elecciones en las que tenemos que elegir si queremos seguir con este modelo personalista y presidencialista, propio de los clubes de los años 80, que expulsa talento, expulsa leyendas y no te permite aprovechar todo el potencial que tiene el club", argumentó.

En este sentido, Font denunció una cultura interna que penaliza la discrepancia y defendió un cambio profundo en la forma de gobernar. "Si discrepas, eres un mal barcelonista, quien gobierna reparte carnets. Este modelo tan personalista nos hace mucho daño como institución", aseguró sobre Laporta, antes de reivindicar una alternativa "plural, transversal y representativa de toda la realidad social del Barça", con profesionales de primer nivel, planificación rigurosa y rendición de cuentas.

En el plano deportivo, Font abogó por "rehacer los puentes con Leo Messi" y aseguró que su proyecto contempla "un plan con potencial tridimensional", al tiempo que lanzó una advertencia de futuro ligada a la actual generación. "Hagamos que la época Lamine no se quede corta, como con Messi, que ganamos menos de lo que deberíamos haber hecho", subrayó, en una reflexión sobre la gestión del talento y las oportunidades perdidas en la etapa reciente cuando el astro argentino, ahora en Miami tras pasar por el PSG, estaba todavía en el club.

Sobre el banquillo, el precandidato mostró su confianza en el actual entrenador del primer equipo masculino, Hansi Flick. "Confiamos plenamente en Flick y le prometimos una estructura profesional que no dependerá de una o dos personas y en la que tendrá más gente en la que apoyarse", explicó, contraponiendo ese modelo a una gestión basada en círculos reducidos de confianza. En cambio, descartó un posible regreso de Xavi Hernández, a quien había defendido en el proyecto 'Sí al Futur' de 2021. "Se ha sentido engañado por el club y no quiere volver al Barça", afirmó sobre el exentrenador 'culer'.

Font insistió en que el clima electoral es excepcional y auguró un desenlace inédito. "Nunca se habían dado unas elecciones en las que el socio se hubiera sentido tan lejos de la realidad del club. Estamos convencidísimos de que será el primer caso en el que un presidente que quiere repetir pierde unas elecciones", señaló, apelando a la "realidad hemoscópica" y a la necesidad de que "todo el socio que comparta esta visión se movilice".

Finalmente, valoró de forma positiva la convocatoria electoral del 15 de marzo, aunque expresó su preocupación por la posible no coincidencia con un partido del primer equipo. Font reclamó que, si hay partido, se priorice la entrada de los socios al estadio y se evite la venta de entradas a público externo. "Es la mejor manera de garantizar participación, especialmente de aquellos socios y socias que aún no pueden volver al Camp Nou", concluyó, calificando los comicios de "súper importantes" para el futuro de la institución.