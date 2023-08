Víctor Francos: "Suspenderemos de sus funciones a Rubiales"

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha anunciado este viernes que suspenderá de sus funciones a Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), si el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) "lo considera oportuno" y determina que ha cometido "una falta muy grave".

"Rubiales ha dicho que no dimitía, nosotros le transmitimos, con todo el respeto institucional que nos merece, que el camino de este Gobierno para con la presidencia de la RFEF hoy ha acabado. El Gobierno inicia hoy los trámites para que Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD, y si lo considera oportuno, suspenderemos de sus funciones a Rubiales como presidente de la RFEF", avanzó Francos durante una rueda de prensa.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, Francos confirmó que el CSD elevará esta tarde "una denuncia fundamentada ante el TAD", para que el tribunal "pueda valorar si lo que se ha cometido es una falta muy grave" y se ha incumplido la Ley del Deporte. "Si así lo consideran, podremos evaluar si esa falta muy grave supone la suspensión de Rubiales", reiteró.

"El Gobierno ha decidido actuar por iniciativa propia, con una denuncia fundamentada propia, atendiendo a las circunstancias en la que nos encontramos. Esa denuncia llegará esta tarde al TAD. Solicito una reunión extraordinaria del TAD este lunes y si considera que esta falta muy grave merece el inicio de la tramitación, nosotros convocaremos de forma inmediata la Comisión Directiva del CSD", agregó.

El TAD tendrá que incoar el expediente del mandatario tras la denuncia del CSD, para que Francos convoque esa Comisión Directiva para "instar la suspensión en sus funciones del presidente" Rubiales. "Cuidado. Siempre supeditada a que después el TAD tendría que resolver como cualquier tribunal y tendrá que resolver al margen de mi opinión", expuso.

"Si estamos en disposición de hacerlo, el señor Rubiales será suspendido de sus funciones nada más que el TAD considere que hay una falta muy grave y se abra el expediente", repitió contundente Francos.

El presidente del CSD se mostró "muy claro y muy contundente", asegurando que Rubiales "no ha estado a la altura". "Ni de lo que se esperaba, ni de lo que esperaban las jugadoras y el Gobierno, ni de lo que esperaba la sociedad. Rubiales ha defraudado en su reacción, no ha hecho lo que debía, consideramos que las explicaciones que ha vuelto a dar no se corresponden con sus actitudes", afirmó tajante sobre el discurso de Rubiales en la Asamblea de la RFEF.

Para el secretario de Estado para el Deporte, la reunión celebrada este viernes en Las Rozas, "lejos de resolver y calmar el contexto", lo que ha hecho es "avivar la polémica, reafirmar la idea de que tenía que dar más pasos". "Rubiales ha agravado la situación, el Gobierno no va a estar impasible", aseveró Francos.

"HOY ERA EL DÍA DE BAJAR LA MIRADA Y PEDIR DISCULPAS"

Lamentó la actitud de Rubiales durante la Asamblea, porque "en vez de atacar tendría que haber pedido disculpas". "Hoy no era el día de atacar, hoy era el día de retroceder, pedir disculpas, bajar la mirada e intentar estar un poquito más a los hechos y a lo que la sociedad nos reclama", reflexionó.

"Es muy raro que todo el mundo vaya en contra de dirección en la autopista. Es muy raro. Eso normalmente no pasa. Hoy Rubiales tenía que haber hecho esa reflexión de 'quizás soy yo el que va en contra de dirección'. Tenía la opción de tomar un cambio de sentido y como no lo ha hecho, el Gobierno lo va a frenar y va a frenar ese coche", afirmó con contundencia.

Y es que Francos reconoció que la intervención del presidente de la RFEF esta mañana le "ha sorprendido", porque estaba "convencido de que la solución del final de la Asamblea iba a ser otra", deslizando una posible dimisión. Aunque reiteró que esa era "una decisión que le correspondía a él", porque "el CSD no puede inhabilitar a ningún presidente federativo.

"El CSD está por encima de mí y la Federación Española de Fútbol está por encima del señor Rubiales. Nosotros somos totalmente prescindibles, son las instituciones las que perduran y las que tienen que hacer frente al futuro", destacó.

"EL GOBIERNO HA ACTUADO CON LA MAYOR CELERIDAD"

Francos reveló una conversación con Rubiales en la que le dijo "'creo que este tema es grave, creo que tienes que rectificar con contundencia, si no lo haces te vas a equivocar'". "Y ahí quedó, porque mi función no es aconsejar al presidente de la RFEF, sino gobernar el deporte español. Estos días sí que he tenido oportunidad de hablar con gente de su entorno, relevante, transmitiéndoles lo que estoy trasladando hoy a la ciudadanía e intentando que las cosas no acabasen como han acabado", lamentó.

"Vamos a un proceso complicado, no quiero encontrarme con impugnaciones o subterfugios formales que nos lleven al traste con el objetivo final. Estamos en disposición de que esto sea el 'me too' del fútbol español, que sea un cambio", deseó el presidente del CSD, que pidió "ponerle a este tema" más "cabeza" que "entrañas".

En este proceso, Francos defendió que el Gobierno "ha actuado con la máxima celeridad", en un procedimiento en el que irán "hasta el final", pero sin cometer "ningún error formal" que provoque "no conseguir el fondo". "Y el fondo es hacer cambios profundos que nos puedan permitir que el fútbol español se sienta en una situación más cómoda que la que se siente hoy", manifestó.

Francos aprovechó además para pedir "disculpas" a las jugadoras de la selección española campeona del mundo. "No merecían esta semana, merecían otra cosa. Ojalá podamos volver a celebrar, a sonreír y a enorgullecernos de lo que han hecho. Hoy, ese triunfo tiene mas valor", dijo.