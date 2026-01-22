Víctor Martín, destituido como entrenador del Atlético de Madrid femenino

Archivo - Victor Martin, head coach of Atletico de Madrid, looks on during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 League Phase MD3, football match played between Atletico de Madrid and Juventus FC at Centro Deportivo Alcala de Henares on November 12, 2 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El técnico español Víctor Martín dejó de ser este jueves el entrenador del primer equipo del Atlético de Madrid femenino, destituido por la entidad por "la actual situación deportiva", después de más de un año y medio en el banquillo rojiblanco.

El club madrileño informó en un comunicado que Martín, de 33 años, "no continuará como entrenador de la primera plantilla del primer equipo femenino". "La actual situación deportiva ha provocado la destitución del técnico, que llegaba a nuestro club en verano de 2024 y ha dirigido al equipo en 65 encuentros oficiales", rezó la nota de prensa.

En su primera temporada, el equipo dirigido por Víctor Martín consiguió el objetivo del club de volver a la Champions League y llevó al equipo a la final de la Copa de la Reina. Ahora, deja al Atleti en el quinto lugar de la Liga F Moeve, a 7 puntos de puestos de Champions, tras una mala racha que se extiende hasta los 10 partidos sin ganar en todas las competiciones.

"Ha sido un orgullo ser el entrenador del primer equipo femenino y doy las gracias a las jugadoras, club y afición por todo este tiempo juntos", aseguró Víctor Martín en declaraciones incluidas en el comunicado del club, que agradeció "su trabajo y profesionalidad" y le deseó "la mayor de las suertes".