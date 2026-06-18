Víctor Muñoz ficha por el Liverpool de Iraola

Víctor Muñoz - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Víctor Muñoz se convirtió este jueves en nuevo jugador del Liverpool después del anunció del conjunto inglés y del CA Osasuna para su traspaso a la Premier.

"El Liverpool FC ha llegado a un acuerdo para fichar a Victor Muñoz, procedente de Osasuna, siempre que se apruebe la solicitud de permiso de trabajo y la autorización internacional", anunció el equipo inglés en su página web oficial.

Osasuna, donde militó y deslumbró la pasada campaña el extremo, dio detalles de la operación al tiempo que despidió a su jugador. "Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Liverpool para el traspaso del futbolista Víctor Muñoz por 40.000.000 euros, importe establecido en su cláusula de rescisión. La entidad poseía el cincuenta por ciento de los derechos económicos del jugador en virtud del acuerdo de traspaso suscrito el pasado verano con su anterior club, el Real Madrid", explicó.

La irrupción del extremo catalán, quien empezó en La Masía del Barça antes de ir a la cantera del Real Madrid, le llevó a ganarse la convocatoria con la selección española para el Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. El veloz extremo, de 22 años, se convierte ahora en la primera incorporación este verano de un Liverpool que dio recientemente las riendas como entrenador al también español Andoni Iraola.