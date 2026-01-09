Víctor Muñoz: "Sabemos la historia de Osasuna con la Copa e intentaremos dar el máximo en un campo complicado"

Archivo - October 18, 2025, Madrid, Spain, Spain: Victor MUNOZ of CA Osasuna during the LaLiga match between Atletico de Madrid and CA Osasuna at Riyadh Air Metropolitano on October 18, 2025 in Madrid, Spain. Gustavo Valiente - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del CA Osasuna Víctor Muñoz advierte que en el vestuario 'rojillo' conocen "la historia" que tiene el equipo navarro "con la Copa del Rey MAPFRE" por lo que necesitan "dar el máximo" ante la Real Sociedad, su rival en los octavos de final, "en un campo complicado".

"Un rival en un campo complicado e intentaremos dar el máximo. Sabemos la historia que tiene este club con la Copa e intentaremos ganar para tener un partido en cuartos aquí en El Sadar. El poder vivir un partido de Copa aquí con toda la afición sabiendo lo que conlleva, yo creo que sería un estímulo", valoró el catalán acerca de su rival copero, la Real Sociedad, en una entrevista facilitada este viernes por 'Kosner', patrocinador del club, tras lograr su segundo galardón del curso como mejor jugador de diciembre.

Respecto a los buenos resultados cosechados por el equipo en diciembre, Victor Muñoz señaló la vital importancia que ha tenido sumar puntos en cada partido para la moral y el esfuerzo diario del equipo. "Creo que a medida que vas puntuando, el equipo también va cogiendo confianza, ves que el trabajo da sus frutos, y yo creo que ha sido un buen mes", afirmó.

"Intentamos hacerlo como el primer día. Intentar dar nuestra mejor versión, los resultados vienen antes o después pero yo creo que el equipo sigue en una línea ascendente y nos intentamos pues sacar siempre esa mejor versión", remarcó el futbolista del equipo navarro.

Precisamente, en esa una buena racha de resultados sumaron un "importante punto" ante el Athletic Club el pasado fin de semana. "Fue un partido con tensión, los dos equipos fuimos al cien por cien. Ellos tienen un gran equipo, sin embargo, pienso que hicimos una muy buena primera parte y la segunda, es cierto que nos apagamos un poquito más", comentó.

En ese sentido, el catalán resaltó la oportunidad de sellar la buena inercia que lleva el equipo con un buen resultado fuera de casa. "El equipo viene en esa línea ascendente y sumando y seguiremos trabajando esos detalles que a veces nos cuestan a la hora de finiquitar los partidos y intentaremos ir a Girona con todo para llevarnos los tres puntos", apuntó. "Creo que nos tenemos que centrar en nosotros mismos en nuestro fútbol en intentar hacer lo que sabemos y a raíz de eso tendremos más cerca la victoria", sentenció.