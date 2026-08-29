Víctor Muñoz salva al Liverpool también en Anfield

Víctor Muñoz, Liverpool - Nottingham Forest - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool firmó un nuevo empate (2-2) en Premier este sábado en la segunda jornada ante el Nottingham Forest, gracias a uno de sus refuerzos, el español Víctor Muñoz, quien volvió a salir al rescate del equipo del técnico también español Andoni Iraola.

El equipo 'red' se fue al descanso con un 0-1 en contra y cierta preocupación. Dan Ndoye hizo el tanto visitante en el minuto 24, en una jugada vertical y rápida del Forest, y el Liverpool fue incapaz de derribar el muro rival, espeso con el balón, aunque Florian Wirtz llegó a ver puerta, anulado por fuera de juego.

La sensación de querer y no poder siguió para los de Iraola en la reanudación, hasta que Wirtz vio a un Cody Gakpo muy participativo en la banda para el centro al segundo palo que supuso el 1-1 de Alexander Isak en el 60'. Sin embargo, el Liverpool falló atrás, en un saque de banda rápido del Forest, Alisson Becker derribó a Neco Williams y cometió penalti que convirtió Morgan Gibbs-White.

Los locales se vieron de nuevo contra una defensa bien organizada, aunque con muchos minutos por delante. La insistencia del Liverpool, cada vez más encima del rival, la hizo buena Víctor Muñoz, quien ya fue decisivo en el empate in extremis contra el Newcastle, marcando con un gran movimiento y disparo potente el 2-2.

El primer gol de 'red' del campeón del mundo con España no vino acompañado de más, y el Liverpool, que falló demasiado en defensa, se quedó con dos puntos en dos jornadas con Andoni Iraola a los mandos. Mientras, el nuevo Forest de Oliver Glasner suma uno solo.

Por otro lado, el Newcastle venció (0-2) al colista Tottenham en un gran debut del centrocampista español Nico González, y los goles en el segundo tiempo de Anthony Elanga y Yoane Wissa. Mientras, en el duelo entre recién ascendidos, el Hull City doblegó (0-1) al Coventry City, dos de dos gracias a Liam Millar. En el 91', James Tarkowski hizo el 1-1 del Everton ante el Bournemouth.