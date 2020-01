Publicado 15/01/2020 15:13:03 CET

Fútbol.- Víctor Sánchez: "Me despidieron por WhatsApp y no me preguntaron nada"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El extécnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, ha explicado este miércoles que la directiva del club malagueño le despidió "por WhatsApp", tras la hacerse público un video de contenido sexual del entrenador, sin preguntarle "cómo estaba, ni qué había pasado", añadiendo que deja el club "orgulloso por el trabajo realizado y con la conciencia tranquila".

"El martes, vía WhatsApp, me manda una carta el director general por el vídeo y por las declaraciones previas al partido de Oviedo. Y me niegan entrar a La Rosaleda y comunicarme con mi propio staff. Ni me preguntan cuál es mi estado de ánimo, con por lo que sufría", explicó el exfutbolista en rueda de prensa.

El exjugador fue destituido por el Málaga el pasado sábado por "causas disciplinarias", después de que se hiciera público un vídeo de contenido sexual, que según el club generó "graves daños" a la entidad, según publicaron en un comunicado.

En consecuencia, el técnico relató lo ocurrido y su despido "indigno", defendiendo que "nadie le preguntó ni cómo estaba, ni qué había pasado". "Me comunican mi despido, haciendo alusión a dos motivos. Soy víctima y a mí nadie me ha preguntado nada. Hubo una falta de empatía enorme por parte de los dirigentes del club. Ni una pregunta, ni cómo estas, ni como está tu familia", reiteró.

"En la carta de despido hacen alusión a mi rueda de prensa previa al Oviedo. Con respecto a la rueda de prensa, tuvo la repercusión que le quisisteis dar y creo que estuvo dentro del marco comunicativo que suelo tener. Respetando mis funciones de entrenador, buscando el máximo rendimiento del equipo, comunicando mis opiniones y ejerciendo mi responsabilidad", se defendió.

"YO QUERÍA SEGUIR ENTRENANDO AL EQUIPO"

Según relató el madrileño, comunicó su deseo de "seguir" como entrenador del Málaga, ya que consideró que no había hecho "nada" y que quería "continuar preparando al equipo". "Yo quería seguir con mis jugadores. La respuesta del club fue la carta inmediata en Twitter. Como veis es difícil que la cabeza este en su sitio con esta situación. He intentado hacer una descripción de lo que he vivido", relató.

Además, Sánchez del Amo aclaró que ha puesto el asunto "en manos de la policía y del equipo jurídico", y no quiso pronunciarse sobre la extorsión sufrida hacia él y hacia su familia, aunque sí lo valoró como una "enorme falta de respeto a la intimidad". "No puedo daros información sobre cómo fue la extorsión, porque hay que respetar mi intimidad", explicó.

"Entiendo vuestro trabajo, pero no puedo decir nada. Valoraciones sobre las intenciones de lo que ha pasado no puedo hacer, esto abre un escenario que ya es terreno de abogados. No quiero volver a entrar en detalles sobre el asunto. Estamos siguiendo instrucciones de la policía. Primero, por el respeto a la intimidad y segundo, por las posibles dificultades que podemos ocasionar en la investigación. Yo confío en que esas investigaciones den resultados", aclaró.

El exfutbolista dejó claro que estas fueron sus "primeras declaraciones" después del comunicado de despido del club, ya que ha estado "desbordado" y además, no se le permitía "decir nada" sobre lo ocurrido. "Me da mucha rabia no poder contestar a los mensajes cuando se preocupan por mí. Estoy recibiendo muchas muestras de apoyo", agradeció.

"El martes nos enteramos. Una persona que yo consideraba de apoyo compartió un mensaje que yo le había respondido como si fueran declaraciones mías. Quiero dejar claro que yo no he hecho ninguna declaración. Me dolió mucho ver esa publicación, porque yo no había consentido", explicó.

"ME VOY CON UNA SENSACIÓN POSITIVA Y CON LA CONCIENCIA TRANQUILA"

Por otro lado, el extécnico del Málaga afirmó irse con "una sensación positiva" respecto al aspecto deportivo del equipo, ya que, a pesar de las "dificultades económicas" del club, han podido terminar con "buenos resultados". "Los entrenadores cuando terminan en un club suele ser con una sensación muy amarga porque suele ir con un resultado deportivo negativo. Pero nosotros no nos vamos con una sensación amarga en lo deportivo, al revés", afirmó.

"Este cuerpo técnico se siente tremendamente orgulloso desde el primer día hasta el ultimo que hemos estado con el equipo. Todo lo que hemos hecho ha sido con la intención de poner al equipo en la mejor situación posible dejamos al equipo en una buena situación. El equipo está bien en competición. Ahí están los datos del Málaga en esta primera vuelta, para que podáis hacer vuestras valoraciones", añadió.

En este sentido, destacó que su cuerpo técnico se marcha con un "recuerdo muy bonito", tras una "preciosa despedida". "No os podéis imaginar lo que lloramos. El sentimiento que tenemos de esta afición ni te lo cuento, es inexplicable", afirmó.

"Cuando llegamos nos encontramos a un grupo de jugadores con una situación complicada, el equipo venia de descender, había descontento en la afición, eso afectaba al vestuario y el cambio radical que tuvo con nuestra llegada lo valoro. Esa fue una base de nuestra decisión de continuar, la afición, tener un equipo comprometido con tu trabajo y una afición unida. Nos da mucha pena separarnos de esto. Pero lo hacemos con la conciencia tranquila", aseguró.

Además, destacó su "plena confianza" en el Málaga y en "sus jugadores", explicando que no quiere que "esta situación distraiga al equipo". "Quiero aprovechar para comentar que dentro de esa intimidad a la que obedece toda esta situación he pedido a los jugadores que cualquier tipo de manifestación hacia mi sean en el ámbito privado", sentenció.

Finalmente, quiso agradecer el "apoyo recibido" por parte de "todas las partes". "La familia malaguista, las muestras de cariño por parte de jugadores, de empleados, árbitros, dirigentes deportivos, clubes, y sobre todo, mi familia", agradeció.

"Quiero agradecer a mi familia, a mi familia deportiva que la tengo aquí conmigo, mis compañeros de lucha constante a los que les voy a estar constantemente agradecido, los buenos y los malos momentos. Por supuesto a mi mujer, mis hijos, a mi padre y a mis hermanos que también han sido víctimas de esta situación y han sido un apoyo constante desde el primer momento hasta el último", concluyó.