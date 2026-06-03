VÍDEO: Florentino Pérez adelanta el fichaje de Mourinho si es reelegido presidente del Real Madrid

Archivo - José Mourinho - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El candidato a ser reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este miércoles por la noche la contratación del portugués José Mourinho como entrenador.

"MOUcha historia por hacer. Mientras en la tele hablan, hablan y hablan...", publicó la candidatura de Florentino en un vídeo en su cuenta de la red social 'X', antes de que el propio Mourinho, con una camiseta del Madrid, saliera en primer plano diciendo "sí".

Presidente entre 2000 a 2006, y desde 2009 hasta que hace unas semanas decidió adelantar los comicios, Florentino pidió el voto de los socios y anunció al portugués, quien ya se hizo cargo del club blanco entre 2010 y 2013, mientras Enrique Riquelme, el otro candidato a las elecciones del día 8 de junio, era entrevistado en 'El Hormiguero', donde se disponía a anunciar su fichaje estrella.

Riquelme, que tiene pendiente su entrenador, apuntó que tienen atado "un estilo totalmente diferente". "Si me das un par de días más, estábamos terminando y va a ser súper ilusionante para el Real Madrid. Es, probablemente, exactamente lo que el madridismo y los socios quieren para el Real Madrid", dijo en El Hormiguero el alicantino, sin destapar a su técnico pero destacando la labor que podrían llevar a cabo Raúl González y Fernando Hierro.

El nombre de Mourinho estaba en el aire desde hace muchas semanas, señalado el portugués como el idóneo para terminar con las disputas dentro del vestuario de estrellas del Madrid y para subir el nivel competitivo como ya hizo en su anterior etapa. El luso se entrometió hace más de una década en el momento dorado del Barça y cortó la hegemonía de Pep Guardiola y Leo Messi.

Después de la apuesta fallida por Xabi Alonso la pasada temporada, destituido en enero, Florentino puso en el cargo a un Álvaro Arbeloa que fue eliminado en Copa del Rey por el Albacete, cedió LaLiga EA Sports con el FC Barcelona y cayó en cuartos de la Champions contra el Bayern. El que fuera técnico del Castilla se despidió antes de la última jornada de la pasada temporada.

'Mou' venía posponiendo su decisión de renovar con el Benfica o escuchar los cantos de sirena desde la capital. La semana pasada, en su entrevista a TVE, Florentino apuntó que no había tenido conversaciones con el técnico portugués, pero el de Setúbal fue el primer fichaje de un Florentino que quizá no contraprogramó tanto como deseaba, ya que el anuncio de Riquelme en la televisión fue el fichaje de Erling Haaland e incluso Rodrigo Hernández.

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