El exdirector de Comunicación de la RFEF califica a Hermoso de "muy influenciable y bastante manipulable"

El exdirector de Integridad dice que el informe elaborado tras el beso sería "rotundamente lo contrario" de haber entrevistado a Jenni

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El que fuera director de Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Pablo García Cuervo ha asegurado este martes en el juicio a Luis Rubiales que la jugadora Jennifer Hermoso es "muy influenciable y manipulable" al tiempo que ha criticado las internacionales pidiesen "su cabeza y la de otros compañeros" tras el beso que le propinó el expresidente del ente tras la final del Mundial de 2023.

Así se ha expresado en su declaración como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional y por el que Rubiales se enfrenta a 2 años y 6 meses de cárcel por los delitos de agresión sexual y coacciones.

También se sientan en el banquillo de los acusados el exdirector de la selección española Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera, para los que el Ministerio Público pide una condena de 1 año y 6 meses de cárcel por un delito de coacciones.

A preguntas de la Fiscalía, García Cuervo ha reconocido que fue el encargado de redactar unas declaraciones por boca de Hermoso "que ella tenía que aprobar para ser difundidas", sosteniendo que la jugadora accedió a hacerlo.

García Cuervo, que ha calificado a la futbolista como a una "persona muy influenciable y bastante manipulable", ha asegurado que ese comunicado lo elaboró "en función de unas declaraciones que Hermoso hizo a la Cadena COPE". "Es decir, yo transcribí lo que dijo", ha apuntado, añadiendo que la jugadora realizó las mismas a la emisora "voluntariamente y sin ningún tipo de coacciones".

El exdirectivo ha detallado que Rubiales fue el que le conminó a "sacar un comunicado con declaraciones" de la futbolista. "Antes de enseñárselo a Jennifer, el presidente lo ve", ha aseverado, indicando que posteriormente le exhibió el mismo a la jugadora. Sin embargo, García Cuervo ha apuntado que se negó a mantener con Hermoso "cualquier tipo de situación al respecto del vídeo" que Rubiales quería grabar con la jugadora para suavizar la situación.

No obstante, García Cuervo ha descartado que Rubiales le diese "una orden". Lo que recibió, ha matizado, fue una "sugerencia" de que "podría ser bueno", según el entonces presidente, "sacar un comunicado donde Hermoso está destacando que todo es anecdótico y que esto no debiera" ir a más. "Y yo le digo al presidente que me parece una buena idea siempre y cuando Jennifer Hermoso esté de acuerdo con esto", ha apostillado.

A preguntas de la Fiscalía, el exdirector de Comunicación ha lamentado que las jugadoras de la selección femenina pidiesen su "cabeza y la de otros compañeros sin explicar" las razones. "No había motivos. De hecho, a día de hoy, todavía estoy intentando que alguien me dé alguna explicación, cosa que no se ha producido", ha criticado.

En un momento de su declaración, García Cuervo ha acusado a la abogada de la acusación particular de no haberse preparado bien el juicio, lo que ha provocado el reproche del juez, José Manuel Fernández-Prieto. "Mi paciencia está llegando a un límite. Basta ya de estas contestaciones, ¿eh? Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería", ha espetado el magistrado.

EL INFORME SIN LA VERSIÓN DE HERMOSO

En su declaración como testigo, el exdirector de Integridad y exvicesecretario general de la RFEF Miguel García Caba, encargado de elaborar el informe posterior al beso, ha dejado claro que, de haber contado con el testimonio de Hermoso, ese documento "hubiera sido rotundamente lo contrario a lo que dice".

García Caba, además, ha vinculado su despido de la Federación a la elaboración del informe. "Probablemente no debió de gustar en algún lugar. Es público y notorio. Probablemente lo que contenía el informe a lo mejor en ese momento no era lo políticamente adecuado o lo jurídicamente correcto. El informe era lo que se había podido extraer en ese momento", ha apuntado.

El exdirectivo de la RFEF ha sostenido que únicamente contó con un plazo de entre 36 y 48 horas para realizar el informe. En ese plazo, ha asegurado, ofreció a la jugadora la posibilidad de declarar, pero ella lo descartó.

"Respeto su derecho a no declarar y el informe era un informe de esclarecimiento de hechos que, como bien disponía en su último apartado, estaba sometido, en su caso, a ulteriores revisiones en función de si la señora Hermoso o cualquier otra de las personas que había participado, o si tenía la posibilidad y la orden de seguir esclareciendo hechos, pues obviamente las conclusiones cambiarían", ha añadido.

García Caba ha incidido en que ese informe lo realizó "en una tarde y media de agosto, en verano", y para ello contó con "unas personas que pude contactar por Internet, que eran expertos en esta materia". Ha descartado, a preguntas de la defensa de Rubiales, que recibiese alguna instrucción por parte del entonces presidente.

Ese documento, sin embargo, no tenía "eficacia jurídica" y tampoco ningún "tipo de consecuencias". Era, ha explicado, "simplemente un informe interno a efectos internos de la Federación para determinar" los siguientes pasos a seguir.

