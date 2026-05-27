Florentino Pérez carga contra Enrique Riquelme: "Son los mismos de la etapa más siniestra"

Florentino Perez attends during his presentation of his candidacy for the presidency of Real Madrid at the Melia Castilla Hotel on May 27, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El candidato a la presidencia del Real Madrid Florentino Pérez presentó este miércoles de manera oficial su propuesta para salir reelegido en las elecciones del 7 de junio, defendiendo que su etapa ha sido "democrática" y "transparente", además de uno de los "ciclos más importantes" de la historia de un club blanco que, con el otro candidato, Enrique Riquelme, volvería a su etapa "más siniestra, la de Ramón Calderón".

"La unidad de todos nosotros es nuestra fuerza, un Real Madrid que va a seguir viviendo uno de los ciclos más importantes de nuestra historia", empezó Florentino ante los presentes en el auditorio del Hotel Meliá Castilla de Madrid.

Bajo el lema 'Mucha historia por hacer', y tras un vídeo de su campaña que ya publicó el martes, Florentino apuntó en el inicio de su comparecencia que, después de 26 años, lo "fácil hubiera sido seguir" en el cargo. El máximo dirigente blanco hasta esta convocatoria explicó por qué adelantó los comicios, siguiendo la línea de su sonada rueda de prensa dos semanas antes.

"Desde hace meses vengo detectando una campaña en la sombra, mediática también, con el objetivo de desestabilizar al Real Madrid con ataques personales contra mí. El Real Madrid es un club democrático y transparente, no es verdad lo que van diciendo, que yo impido las elecciones. Esos son los que siempre han intentado mandar en el club y no se creen que los únicos dueños son los socios", dijo.

"Ahora que hay candidato lo entendemos todo, sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos, los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra del Real Madrid, la de Ramón Calderón. Robaron la soberanía de los socios. Ahora se presentan los hijos y cuñados, después de aquello. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid", añadió, refiriéndose a la candidatura de Enrique Riquelme, que también este miércoles presentó el plan social de su candidatura.

Pérez cargó contra su contrincante en estas elecciones. "¿Entienden que alguien que pide un crédito para sus empresas tiene solvencia para presidir al Real Madrid? Ahora entendemos por qué ningún banco español le dio el aval. Yo soy del Real Madrid y otros quieren que sea suyo. Trabajaremos para que este club sea de los socios siempre. Los socios hemos sido, somos y seremos los dueños de nuestro destino", aseguró.

"El futuro no se improvisa, hemos construido un modelo de éxito en el mundo del deporte y el Real Madrid es el club más valioso del mundo, el club con mayores ingresos, el club con la mayor reputación del mundo, lideramos todos los rankings internacionales, y eso es producto de una gestión solvente y ambiciosa", destacó un Florentino Pérez que acusó a Riquelme de querer "usurpar" el Real Madrid.

El empresario, de 79 años, defendió que hará "lo imposible para que nunca se ponga en cuestión la soberanía de los socios" en la entidad. "Somos y seremos los dueños del club, debemos blindar al club de ataques internos y externos", repitió, antes de explicar sin profundizar cuál es el proyecto que tiene preparado a nivel social para el futuro.

"Nos han lanzado ataques gravísimos, y vamos a impedirlo con todas nuestras fuerzas. El Real Madrid siempre ha sido un club de sus socios, proponemos que seamos titulares reales del patrimonio, no solo en lo emocional, también en lo jurídico y lo económico. Eso es lo contrario a privatizar", respondió así a las palabras de Riquelme, quien aseguró que Pérez se mueve hacia la "privatización" del club.

"NO VIENEN A SERVIR AL REAL MADRID, VIENEN A SERVIRSE DEL REAL MADRID"

Florentino Pérez avanzó que está "colaborando al máximo para luchar contra la reventa" de entradas. "Vamos a poner a disposición de los socios no abonados miles de abonos recuperados de la reventa ilegal. Hemos detectado que algunos socios han sido lamentablemente engañados", señaló.

También se dirigió a los presentes e informó de que están "intentando adquirir un terreno para hacer el gran club social", después de que Riquelme presentara este miércoles la 'Ciudad del Socio', proyecto que llevará a cabo si gana las elecciones del próximo 7 de junio. "El socio sabe cómo trabajamos para que sientan orgullo de pertenecer a este club", resaltó, antes de acordarse también de los peñistas.

"Queremos reforzar la implicación de los peñistas en el club. Son fundamentales para seguir alimentando la pasión por nuestro escudo", afirmó. "He tenido el orgullo de compartir con vosotros 63 títulos. Han pasado menos de dos años de la decimoquinta Copa de Europa y la Liga 36, hemos hecho algo que no ha logrado nadie y no tengan ninguna duda de que lo volveremos a hacer y vamos a seguir ganando en el futuro", expresó.

Así, adelantó que trabaja ya para "un equipo potente en el futuro", porque en el Real Madrid "van a jugar los mejores del mundo". "Estamos fortaleciendo todas las áreas, hemos demostrado que sabemos gestionar el club más exigente del mundo con el palmarés más extraordinario", dijo, antes de entrar a valorar la renovación del Santiago Bernabéu.

"Esta demuestra que podemos hacer realidad lo imposible, es un estadio del futuro y ahora proyectamos para la ciudad deportiva que sea la sala de máquinas de un club de fútbol en el que construiremos el distrito tecnológico más grande de Europa. El objetivo es estratégico, porque un club tendrá acceso directo al conocimiento tecnológico más avanzado para sus propios objetivos, una ventaja competitiva muy difícil de replicar", celebró.

Tampoco se olvidó del proyecto del 'estadio infinito', "una gran revolución en la conexión con los millones de aficionados del Real Madrid", gracias a una "alianza estratégica con Apple". "Cualquier aficionado podrá tener su propio abono de temporada. Es una utopía tecnológica que será una realidad y nos proporcionará muchos recursos. Somos líderes en el mundo real y el digital", aplaudió.

"Queremos seguir alimentando los sueños que provoca el Real Madrid, vamos a seguir trabajando para fortalecer el vínculo emocional. Los socios sabemos lo que tenemos y el Real Madrid tiene la obligación de asumir el liderazgo que le corresponde. Conmigo como presidente, el Real Madrid siempre defenderá sus intereses con argumentos jurídicos y no con retórica", agregó.

Finalmente, Florentino Pérez trató el 'caso Negreira' y aseveró que no va a "parar mientras que siga manchando el fútbol español". "No se entiende que un club haya pagado durante 20 años al vicepresidente de los árbitros y no haya pasado nada, que los mismos árbitros sigan arbitrando en la Liga. Somos el único club personado en el proceso y el único que busca la verdad. La complicidad de LaLiga y la RFEF es vergonzosa. No voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades del 'caso Negreira", sentenció.

Y avanzó que el club ya ha preparado la documentación sobre este caso y la va a enviar a la UEFA. "Voy a trabajar para que se disuelva el sistema clientelar que han tejido todo este tiempo", añadió, denunciando también el "despilfarro del dinero de los clubes por parte de LaLiga". "Solo tengo una misión: defender al Real Madrid", defendió, antes de sacar pecho por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la Superliga. "Nos ha dado la razón, es la semilla de una transformación del fútbol en Europa", dijo.

Florentino Pérez estuvo enérgico en la presentación de su candidatura, y arropado por exfutbolistas y leyendas del club merengue como Ronaldo Nazario o Roberto Carlos. "Eres el mejor y vas a seguir siendo el mejor. Los socios van a estar agradecidos por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer. ¡Hala Madrid, vamos!, señaló el exdelantero brasileño.

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