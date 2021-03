Luis Enrique: "Iniesta son palabras mayores, Pedri tiene que parecerse a Pedri"

"No miro la edad de los jugadores, me da completamente igual"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha alabado la progresión de los jóvenes valores debutantes con la selección absoluta, aclarando que "Iniesta son palabras mayores" para compararlo con Pedri, del que ha dicho que solo "tiene que parecerse a Pedri", y que le da "igual" la edad de los jugadores que convoca, al tiempo que ha avisado de que algunos jugadores de esta convocatoria "seguramente no estén en la Eurocopa".

"Iniesta son palabras mayores. Está claro que se fija en él porque juega en una posición similar y estoy seguro de que aprenderá muchas cosas así, pero Pedri tiene que parecerse a Pedri", apuntó Luis Enrique ante la prensa, alabando a un debutante que "tiene las condiciones ideales para jugar en el mediocampo y la claridad necesaria para rendir en ataque y defensa".

"Desde hace algún tiempo hemos apreciado todas sus capacidades. Nos gustan su tranquilidad y humildad en el juego, pero con ambición. Se coloca de manera espectacular en el campo y tiene un equilibrio en las facetas ofensiva y defensivo que es básico en cualquier sistema. Tengo muchas ganas de verlo con nosotros", dijo sobre el canario.

En cuanto a otra de las novedades, Bryan Gil, indicó que le pedirá que haga "lo mismo que se le ve en el Eibar y en la Sub-21, que desborde continuamente y la inteligencia defensiva que tiene a la hora de presionar". "Es un jugador joven pero osado, con un rendimiento técnico y físico altísimo, y creemos que con nosotros aún puede mejorar", analizó.

Respecto a Robert Sánchez, el asturiano señaló que "es un portero que aparece esta temporada en la Premier" y que esa irrupción les ha llevado a "recabar información de años anteriores". "Es un jugador joven con muchísima proyección, muy interesante, y estamos encantados de que pueda venir a la selección y seguir demostrando su potencial", transmitió sobre el murciano, otro jugador joven que llega a la absoluta.

"Hay un hilo directo entre las categorías inferiores de la selección y la absoluta y ahora sucede de manera todavía más clara debido al nivel de los jugadores y al trabajo de los seleccionadores de las inferiores. No miro la edad que tienen, me da igual completamente que tenga 29, 30, 32, 35, tenemos jugadores de esa edad y también de 18, 19, 20 años. Nosotros nos ceñimos únicamente al rendimiento. Mentiría si dijera que estamos intentando hacer una cantera en la absoluta", aclaró, agregando que también le da "absolutamente igual" el club de procedencia de los jugadores.

"JORDI ALBA SABE DE QUÉ PIE COJEO, QUE AHORA MISMO NO ES NINGUNO"

A pesar de que apenas está jugando en el Manchester City, también figura en la lista Eric García. "Tratamos cada caso de manera individual y no valen las mismas reglas para unos y otros. Es cierto que Eric García no está jugando mucho, pero es debido a su situación profesional, a un riesgo que ha decidido tomar y que todos conocemos. No está en forma, pero tenemos confianza ciega en él y creemos que va a ser un jugador muy importante y que a pesar de su situación nos puede ser de mucha ayuda", desgranó el seleccionador.

Más experimentado es Jordi Alba, un jugador del que "no hay mucho que decir". "Conocerse mucho tienes cosas muy buenas y a lo mejor algunas no tan buenas, pero en este caso creo que es positivo. Jordi sabe de qué pie cojeo, que ahora mismo no es ninguno, y estoy muy contento de su vuelta. No hay nadie que dude de su nivel", reflexionó sobre el azulgrana, con el que compartió vestuario en el Barcelona.

En el capítulo de ausencias, Luis Enrique reconoció que "hay jugadores que no están como Merino, Adama, Reguilón, Kepa, que seguramente merecían estar". "Pero eso no significa que no puedan estar en la Eurocopa, igual que hay jugadores que sí están en esta lista y seguramente no estén en la Eurocopa", advirtió.

"ESCUCHASTEIS MAL, SERGIO DIJO QUE QUIERE JUGAR HASTA 2046"

Preguntado por el diseño de la lista por posiciones, concedió que "es verdad que solo viene un lateral derecho", el debutante Pedro Porro. "Tenemos muchas bajas en esa posición y he dudado hasta el final si traer a algún jugador más, pero con la selección que tenemos nos adaptaremos, ya sea a través de un cambio de posición de un jugador o de un cambio de sistema", lanzó.

En este sentido, no quiso "dar pistas a los rivales". "Puedo cambiar de sistema o no. Tampoco hay que ser un adivino para saber quién puede jugar en esa posición de lateral derecho, pero hay variantes, que los seleccionadores rivales se lo tengan que pensar. Tener muchos jugadores que pueden jugar en distintas posiciones beneficia y ayuda", celebró.

Por último, comentó con ironía las palabras del capitán Sergio Ramos, quien dijo recientemente que espera jugar hasta el Mundial 2026. "Escuchasteis mal, dijo 2046. Sergio es el primero que sabe que es muy difícil porque no lo ha hecho nadie, pero si lo ha dicho y está convencido... No sé si yo estaré aquí en 2026, ojalá, pero el que esté seguro que está encantado de contar con un jugador como Sergio", finalizó.

