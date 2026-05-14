VÍDEO: Madonna, Shakira y BTS actuarán en el descanso de la final del Mundial al estilo Super Bowl

Madonna, Shakira y BTS actuarán en el descanso de la final del Mundial al estilo Super Bowl - CONTACTO

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

FIFA ha anunciado que Madonna, Shakira y la banda de K-pop BTS actuarán durante el descanso del final de un Mundial de futbol, que se celebrará el 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium. Será la primera vez que una final de Copa del Mundo de fútbol tenga un "halftime show" al más puro estilo Super Bowl, una apuesta con la que el organismo presidido por Gianni Infantino busca convertir el partido más visto del planeta en un gran evento global de entretenimiento en directo.

El anuncio se ha realizado a través de un vídeo difundido en redes sociales en el que aparece Chris Martin, líder de Coldplay y curador artístico del espectáculo, acompañado por personajes de los Muppets. En el clip, Elmo y compañía sugieren los nombres de Madonna, Shakira y BTS, y se incluye una videollamada en la que los miembros del grupo surcoreano responden con un "We'll be there, Chris", confirmando así su presencia en el show.

Con este movimiento, FIFA reúne en un mismo escenario a Madonna, uno de los grandes iconos de la historia del pop, a Shakira, la figura más asociada a los himnos mundialistas recientes y que tras el fenómeno 'Waka Waka' de sudáfrica vuelve a poner música a este mundial con 'Dai Dai', y a BTS, el grupo insignia del fenómeno musical emergente K-pop.

El show, con un formato que imitará el de la Super Bowl, se integrará en el descanso del encuentro partido, con alrededor de quince minutos de espectáculo en directo y un despliegue escénico pensado para televisión global y redes sociales. La FIFA ya experimentó por primera vez esta fórmula en el descanso del Mundial de Clubes celebrado el pasado año donde actuaron Doja Cat, Tems y J Balvin. Este trío también fue seleccionado por Martin.

El show de la final del Mundial servirá además para recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund (u otro fondo educativo ligado a FIFA), con un objetivo de 100 millones de dólares para educación y fútbol base infantil a escala global.

Además del espectáculo en el descanso de la final, la FIFA ya ha preparado una extensa lista de espectáculos para dar inicio al torneo en los países anfitriones. La ceremonia de apertura, que tendrá lugar en Los Ángeles el 12 de junio, contará con la presencia de artistas como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema o Tyla.

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