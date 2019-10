VÍDEO: Robert Moreno confirma que Ansu Fati estaba en la prelista para los partidos ante Noruega y Suecia

Publicado 04/10/2019 15:18:06 CET

Luis de la Fuente: "No puede venir con la Sub-21 porque no es seleccionable"

El seleccionador nacional Robert Moreno confirmó este viernes que el joven delantero de 16 años del FC Barcelona Ansu Fati estaba "en la prelista" para los partidos ante Noruega y Suecia, mientras que el responsable de la Sub-21, Luis de la Fuente, aseguró que no le pudo citar "porque no es seleccionable".

La presencia del jugador guineano, recientemente nacionalizado para que pueda jugar con España, en alguna de las dos listas de este viernes había despertado mucha atención, pero finalmente no entró en ninguna de las dos.

"Estaba en la prelista igual que Adama, Luis Alberto, o más jugadores jóvenes como Mikel Merino o Zubeldia", indicó Robert Moreno ante los medios. "Estoy hablando de alguien que no está en la lista como algo excepcional, pero es que lo que le está pasando a este chico es excepcional", añadió.

El técnico catalán aseguró que quiere "ayudar a ese crecimiento por una cuestión egoísta". "Quiero que llegue a ser el jugador que puede ser. Estaba en la prelista, pero ha habido una serie de acontecimientos y el principal es que ha estado lesionado, por lo tanto ni Luis (De la Fuente) ni yo lo hemos podido valorar", advirtió.

"Todos los que metemos en la prelista son susceptible de venir a la selección. Ansu esta suscitando muchísima información y por el bien de todos hay que tratarlo de la forma más honesta y sincera posible para intentar ayudar al crecimiento de un jugador que a su edad ya está jugando en un equipo como el Barça", sentenció el seleccionador de la Absoluta.

Minutos antes, su homólogo de la Sub-21, Luis de la Fuente, también se había referido al blaugrana. "Ansu Fati no está porque de momento no puede ser seleccionable. Cuando lo pueda ser, lo valoraremos si está bien", apuntó De la Fuente tras dar a conocer la lista de convocados para el amistoso ante Alemania y el partido de clasificación para el Europeo de 2021 ante Montenegro.

El riojano confesó no conocer "los detalles legales" que han impedido que hubiese tenido en consideración al atacante. "No es seleccionable y con eso ya me vale", zanjó. "Hasta última hora podría haber acontecimientos y cuando tengo que preparar la lista el jueves por la noche ya sé que no puede estar con nosotros. No sé si se podrían haber solucionado o no estos problemas legales", añadió.

"Cualquier jugador seleccionable es susceptible de venir y tiene las mismas posibilidades que todos. Si hubiera podido serlo, hubiera podido estar y habría sido porque habría cumplido los requisitos para estar con nosotros", sentenció.

