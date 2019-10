VÍDEO: Sainz: "Siempre he tratado de ser muy objetivo con mi hijo y creo que tiene capacidad para ganar un Mundial

Publicado 22/10/2019 14:31:10 CET

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El piloto español de rallies Carlos Sainz ha explicado que, aunque "pueda parecer un poco atrevido" por su parte, cree que siempre ha tratado de ser "muy objetivo" con su hijo y que "tiene capacidad para ganar un Mundial" de Fórmula 1, sobre todo después de este año en el que ha "madurado" y ocupa la sexta posición de la clasificación general a falta de cuatro carreras para cerrar el campeonato.

"Es un piloto muy joven, acaba de cumplir 25 años. He tratado de ser siempre muy objetivo con él y creo que tiene capacidad para ganar un Mundial. Ojalá pueda estar en algún coche que tenga capacidad de ganar el título. Decir esto puede parecer un poco atrevido por mi parte, pero es lo que pienso y soñar es gratis", dijo Sainz en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, Liberbank y Loterías y Apuestas del Estado.

El madrileño, que se quejó de que a su hijo apenas le enfocaran por televisión durante el pasado Gran de Japón, donde concluyó quinto, apuntó que eso es "anecdótico" y que "lo importante son los resultados y el paso adelante que ha dado este año".

"McLaren está funcionando bien y se ha asentado como el cuarto equipo. A nivel personal él también ha dado un paso muy importante, ha madurado, está contento y lo más importante es que en McLaren están encantados con él. Si McLaren está da otro pasito adelante y pelean por el quinto, el cuarto puesto, Carlos saldrá más en la tele, no pasa nada", despejó.

Además, el doble campeón del Dakar considera "ciencia ficción" pensar ahora mismo en un equipo McLaren conformado por su hijo y Fernando Alonso como pareja de pilotos en 2021.

"Veo lejos el final de esta temporada en Abu Dabi así que no es que vea lejos 2021, es que ni me lo imagino. Pensar en dónde estarán Carlos, Fernando, McLaren... La experiencia me dice que en el mundo del motor es importante tener los pies en el suelo. Es un deporte que cambia brutalmente, la gente tiene muy poca memoria y eres tan bueno como tu última carrera. Yo lo he vivido en mi propia historia", sentenció.

