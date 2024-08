VÍDEO: Simeone: "Seguimos necesitando cerrar la plantilla"

"Las características que tiene Julián se acercan al ADN del Atlético"



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reiteró este domingo en la comparecencia previa al choque contra el Villarreal, en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2024/25, que necesita incorporaciones para cerrar la plantilla y para poder imaginar por qué podran luchar en esta nueva campaña, si bien celebró el impulso que generan los tres refuerzos actuales; Sorloth, Le Normand y Julián Álvarez.

"Estamos trabajando bien, en cuanto a la incorporación de los tres futbolistas que han llegado. También es verdad que han salido siete, posiblemente ocho, y obviamente que seguimos necesitando todavía terminar de cerrar la plantilla para poder imaginarnos lo que necesitamos", manifestó en rueda de prensa.

Simeone asegura que están trabajando "con mucho entusiasmo y con mucha ilusión", pero que necesitan todavía reforzarse. "Todavía faltan días para cerrar el tema de los fichajes, entendemos de que se está trabajando para cerrar la plantilla de la manera que la tenemos que cerrar, todavía no está cerrada. En esa parcela obviamente sabemos claramente lo que buscamos y lo que queremos. A partir de que puedan llegar, empezaremos a mirar todo lo otro que aparece, pero a partir de tener a la gente que necesitamos tener", reiteró.

Y una opción de fichaje podría ser un central zurdo que supla la salida de Mario Hermoso. "Es verdad que a la salida de Mario no ha entrado otro futbolista, es una de las opciones y bueno... El club y yo estamos trabajando desde hace un mes y medio muy bien y tengo la expectativa de terminar de la mejor manera. No seré reiterativo, pero todavía no cerramos la plantilla. A partir de no cerrar la plantilla necesitamos enfocarnos en el partido de mañana, ir viendo partido a partido cómo el equipo crece", añadió.

De ahí que sea consciente de las "dificultades" que tiene medirse ahora al Villarreal. "Siempre es un partido complejo, difícil. Tendremos que llevar el partido donde creemos que podemos hacerle daño. Y bueno, ir viendo de a poco cómo el equipo se va encontrando. Creo que es una transición importante de muchos futbolistas que le han dado al club un montón de cosas. Empezamos mañana con muchos chicos también jóvenes que están empezando a encontrar otro lugar", valoró.

"Nosotros aspiramos a seguir compitiendo partido a partido como lo hemos hecho siempre, no vamos a cambiar. El Barcelona sigue teniendo un equipo muy importante, el Madrid sigue creciendo con futbolistas que son fenomenales y está claro que nosotros tenemos que pensar en nosotros. El Bilbao (Athletic Club) crece, la Real Sociedad crece, el Villarreal seguramente competirá y bueno, entiendo de que tendremos una temporada importante a nivel general", aseguró el técnico 'colchonero'.

En este sentido, cree que el Real Madrid de Kylian Mbappé sigue siendo el favorito para repetir el título liguero. "En principio parte el Real Madrid como mejor equipo de la temporada y bueno tendrá que demostrarlo con todos los futbolistas maravillosos que tiene y todos los demás estaremos detrás, seguramente para competir contra el equipo que en estos momentos parecería que es de los mejores", apuntó.

Pero tiene fe en su equipo y celebró, sobre todo, la llegada de su compatriota Julián Álvarez. "Fue todo muy repentino, todo muy rápido. Llegó hace poquito, creo que lleva cuatro entrenamientos, no creo que más. Se está adaptando, ha jugado Juegos Olímpicos y Copa América, ha tenido poco descanso... Pero bueno, la forma en estos últimos diez días que estuvo de vacaciones tampoco no fueron vacaciones puras, porque estuvo pendiente de si se iba del City y si se quedaba con nosotros. Las charlas no te dejan terminar de relajarte del todo, pero le veo bien, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión y sabiendo al lugar que viene, entendiendo el lugar donde está", manifestó.

"Todas las características que tiene Julián se acercan al ADN del Atlético de Madrid, así que esperamos con expectativa, todos, su buen rendimiento. Esto no es una responsabilidad, pero sí, obviamente, se ha ganado un lugar importante y ojalá que podamos formar un equipo grupalmente para que las características de él nos ayuden", añadió, en este sentido.

También tuvo palabras positivas hacia João Félix, regresado de sus cesiones, la última al FC Barcelona. "Lo está haciendo muy bien, como se ve. La verdad es que el comportamiento es el que necesita tener cualquier futbolista que está adentro de una plantilla, con compromiso y entrenando de la mejor manera, predispuesto para todo lo que se le proponga. A partir de eso compite con otros compañeros y obviamente el juego nos llevará a interpretarlo el tiempo que lo podamos utilizar mañana o no", comentó.

