El vigente campeón Barça no quiere sustos en su estreno en Guadalajara

Archivo - Marc-Andre ter Stegen and Ronald Araujo of FC Barcelona receives the trophy during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final football match played between FC Barcelona and Real Madrid at La Cartuja Stadium on April 26, 2025 in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visita este martes (21.00 horas) al CD Guadalajara en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE, en el que será el estreno en la competición de los vigentes campeones, mientras que el RCD Mallorca, el Elche CF, la Real Sociedad y el Valencia CF buscarán imponer su favoritismo y lograr el pase a los octavos de final.

Los de Hansi Flick empiezan su camino de cara a revalidar el título copero en dieciseisavos de final, tras no disputar las dos primeras rondas por ser uno de los cuatro conjuntos clasificados para la Supercopa de España. En su estreno en la competición se medirán al CD Guadalajara, equipo de Primera Federación y que buscará dar la sorpresa en el Estadio Pedro Escartín.

Cuartos por la cola en la 1ª RFEF, los morados no están para tirar cohetes y quizás no puedan poner su mejor once para recibir al Barça, con una última derrota liguera que les ha impedido coger aire. Pero la ilusión de recibir en la Copa al vigente campeón, que sí que rotará, y la esperanza de dar la campanada ya son motivos suficientes para ver lleno el campo y luchar por dar una alegría a la afición.

Entre las rotaciones blaugranas, está claro que entra la portería. El técnico, Hansi Flick, desveló poco pero sí dejó claro que Joan Garcia, su portero númer 1, no jugará y falta ver si será Wojciech Szczesny quien, como el año pasado, defiende la portería en la Copa o si el capitán y recientemente recuperado Marc-André ter Stegen será titular en Guadalajara.

Dos horas antes de este partido, la jornada se abrirá con dos partidos a las 19.00 horas, en Ipurúa con el Eibar-Elche y en Riazor con el Deportivo-Mallorca. En A Coruña, pese a las dos derrotas seguidas en LaLiga Hypermotion, confían en ver a su Depor darlo todo ante un Mallorca que, en Primera, está cogiendo aire y escapando de la zona baja.

Los bermellones son favoritos pero, visto el estado de forma y que los gallegos juegan en casa, es un cruce abierto en el que todo puede pasar. Igual que en Ipurúa, porque el Eibar necesita un cambio de chip para lograr un punto de inflexión en su temporada. Los 'armeros', antepenúltimos en Segunda y en plena crisis, pueden coger una cuerda de salvación en la Copa que les sirva para la Liga, ante un Elche que, undécimo en la máxima división, está teniendo problemas fuera de casa.

La jornada del martes, más allá del Guadalajara-Barça, se cerrará con otros dos duelos a las 21.00 horas, en Elda con un Eldense que, séptimo en el Grupo B de la 2ª RFEF, recibe a una Real Sociedad que es claramente favorita y, en Gijón, un duelo entre el Real Sporting, que viene de enlazar dos triunfos seguidos en la Hypermotion, y el Valencia, cuya crisis le deja ya al borde del descenso en Primera.

--ENFRENTAMIENTOS DE DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY.

-Martes 16 de diciembre.

SD Eibar - Elche CF 19.00 horas.

RC Deportivo - RCD Mallorca 19.00 horas.

CD Guadalajara - FC Barcelona 21.00 horas.

CD Eldense - Real Sociedad 21.00 horas.

Real Sporting de Gijón - Valencia CF 21.00 horas.

-Miércoles 17 de diciembre.

Albacete Balompié - RC Celta 19.00 horas.

Real Racing Club - Villarreal CF 19.00 horas.

SD Huesca - CA Osasuna 19.00 horas.

Cultural y D. Leonesa - Levante UD 18.00 horas.

CD Atlético Baleares - Atlético de Madrid 19.00 horas.

CF Talavera de la Reina - Real Madrid CF 21.00 horas.

Deportivo Alavés - Sevilla FC 21.00 horas.

-Jueves 18 de diciembre.

Burgos CF - Getafe CF 19.00 horas.

Ourense CF - Athletic Club 19.00 horas.

Real Murcia CF - Real Betis 21.00 horas.

-Martes 6 de enero.

Granada CF - Rayo Vallecano 19.00 horas.