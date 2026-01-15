Vigo volverá a ser meta y salida de etapa de La Solitaire du Figaro Paprec

Archivo - Vigo, lista para la salida de La Solitaire du Figaro Paprec - YANKA SOTO - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vigo volverá a ser una de las llegadas de una nueva edición de la prestigiosa regata La Solitaire du Figaro Paprec, que recalará en la ciudad olívica entre el 21 y el 24 de mayo de 2026 como final de la primera etapa.

Los participantes saldrán el domingo 17 de mayo en Normandía, en la localidad de Perros-Guirec y harán un recorrido entre la costa norte de Bretaña, el golfo de Vizcaya, Finisterre y las islas Cíes antes de la llegada a Vigo, que también será el escenario de la salida de la segunda etapa de una de las citas más emblemáticas y exigentes del calendario náutico europeo.

Según indicaron desde la organización, La Solitaire du Figaro Paprec regresa a Vigo "gracias al apoyo institucional de la Diputación de Pontevedra y del Puerto de Vigo, reforzando el posicionamiento de las Rías Baixas como escenario natural privilegiado y como referente en la relación entre Galicia y la élite de la vela oceánica internacional".

Durante cuatro días, Vigo se convertirá en punto de encuentro para regatistas, equipos técnicos, organizadores y aficionados, combinando la alta competición deportiva con una agenda social y cultural pensada para todos los públicos y alineada con los valores de sostenibilidad, divulgación y accesibilidad.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, recordó que "la experiencia vivida en Vigo durante la pasada edición de septiembre de 2025 demostró la enorme capacidad de la ciudad y de la provincia para acoger eventos náuticos de primer nivel, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y social".

"Vigo es una ciudad que mira al mar, y su puerto se ha convertido en una herramienta clave para potenciar el turismo deportivo, sobre el que estamos haciendo especial hincapié desde la Diputación de Pontevedra. Eventos como La Solitaire du Figaro Paprec refuerzan nuestra estrategia de promoción del territorio, poniendo en valor nuestra identidad marítima, nuestro litoral y nuestra capacidad para atraer a un público internacional vinculado a la vela oceánica y al turismo de calidad", añadió Sánchez.

Por su parte, el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, aseguró que el paso de la regata en 2025 fue "extraordinario, con un puerto volcado, una ciudad emocionada y regatistas que descubrieron que la ría de Vigo es mucho más que un lugar de escala".

"La Solitaire du Figaro Paprec representa la superación y la excelencia en la vela oceánica, y la ría de Vigo ofrece unas condiciones únicas para este desafío. En 2026 volveremos a abrir nuestras puertas al mundo gracias al compromiso de toda la comunidad portuaria y al respaldo de las instituciones", subrayó.

Por su parte, Julie Coutts, directora general de OC Sport Pen Duick, organizadora de la prueba, reconoció la "inmensa alegría de volver a Vigo". "Tras el éxito del año pasado, cuando la ciudad acogió de forma magnífica la llegada de la segunda etapa y la salida de la tercera, era fundamental para nosotros renovar esta colaboración", expresó.

"Vigo, con su profunda cultura marítima y su apertura al Atlántico, es una escala imprescindible que ofrece a los regatistas un desafío técnico de primer nivel y una acogida de una calidez excepcional", remarcó la directiva, que enfatizó "el fuerte vínculo" que les une a España con esta nueva apuesta por la ciudad pontevedresa.