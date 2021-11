Vilda, sobre Damaris Egurrola: "Ningún entrenador se tira piedras sobre su tejado"

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino, Jorge Vilda, ha salido al paso de las críticas de la agencia de representación de Damaris Egurrola que le acusó de mentir sobre la no convocatoria de la futbolista del Olympique de Lyon, y ha apuntado que no se tiraría "piedras sobre su tejado".

"Ya lo comenté, lo único que diré es que no conozco a ningún entrenador que se tire piedras sobre su propio tejado", aseguró Vilda a los medios antes de participar en el 9º Día del Entrenador de la Federació Catalana de Futbol (FCF), en Barcelona.

Damaris Egurrola, internacional española en categorías inferiores, no ha aparecido en ninguna de las últimas listas de la Absoluta, según Vilda, por estar "en proceso para jugar con otra selección que no es la española", por lo que no era "convocable". "Es una jugadora que hemos intentando convocar en dos ocasiones y con la que hemos intentado mantener contacto telefónico", apuntó el técnico madrileño el pasado martes tras dar la lista de convocadas para los partidos ante Islas Feroe y Escocia.

No obstante, la agencia de representación de la jugadora del Olympie Lyon (A&V Sports) aseguró en un comunicado que Vilda y la RFEF mintieron al respecto y que no han intentando nunca convocar a la jugadora para la selección absoluta.

Por otro lado, a nivel deportivo, Vilda reconoció que el equipo está siendo reconocido por su juego y que buscan, en partidos de clasificación para el Mundial ante Islas Feroe y Escocia, acercarse a ese billete pero también rodarse para la Eurocopa del próximo verano.

"Estamos inmersos en la clasificación para el Mundial, pero estos partidos sirven de preparación para la Euro de este verano. Sé que cuando se acerque el momento va a sonar mucho más", apuntó. "Ya vamos teniendo el reconocimiento y respeto de todo el mundo, por los partidos que se están ganando y por cómo se está ganando, con un estilo reconocible. Queremos llegar al Mundial y antes que las jugadoras puedan brillar en la Euro", añadió el seleccionador.

Y, sin "desmerecer" a Islas Feroe, comentó que el duelo ante Escocia, invicta hasta el momento igual que España, será clave. "Escocia es el rival más duro del grupo y nos vamos a jugar la clasificación contra ellos. Las jugadores saben que es un momento importante, nos prepararemos para ello", manifestó.