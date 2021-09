Villacís reitera que una candidatura conlleva "trabajar en el largo plazo" y se ha trabajado "en ese sentido"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Cs en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha reiterado este viernes que una posible candidatura de la ciudad para albergar la celebración de unos Juegos Olímpicos conlleva "trabajar en el largo plazo", y que desde la Concejalía de Deportes, que lleva Cs, se ha trabajado "en ese sentido".

"Hay que trabajar en el largo plazo, y desde que Cs lleva el área de Deporte hemos estado trabajando en este sentido, en el punto 75 del acuerdo con el PP se advertía de que trabajaríamos en ese sentido", ha trasladado Villacís a los medios de comunicación tras presentar el balance económico de la capital en este año.

La dirigente reconoce que "aún no se ha abierto el plazo" ni se ha formalizado la candidatura. "No me supone ningún problema si la quiere presentar el alcalde, es una maravillosa oportunidad y una ciudad además cuando es sede olímpica sufre un proceso de transformación que yo quiero para Madrid", ha apostillado.

También ha indicado que "a día de hoy no habría que acometer esa inversión", que sería necesaria "solo si Madrid se confirma como sede olímpica". Al tiempo ha hecho hincapié en el "retorno económico" de unas Olimpiadas.