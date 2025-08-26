Villalibre lidera la remontada del Racing en Albacete y la UD Las Palmas se impone en Córdoba

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander se ha impuesto este lunes al Albacete en el Carlos Belmonte (2-3), en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, tras remontar con dos goles de Asier Villalibre en el tramo final un resultado adverso, mientras que la UD Las Palmas estrenó su casillero de victorias en Liga ante el Córdoba en El Arcángel (1-3), gracias a los goles de Milos Lukovic, Alejandro García y Enrique Clemente.

Villalibre se convirtió en el héroe racinguista en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion. El 'búfalo', que entró al campo en el minuto 59 con resultado de empate a uno, fue clave con un doblete con el que el Racing dio la vuelta a un 2-1 desfavorable. Antes, los locales se adelantaron en el arranque de la segunda mitad con un tanto de Agus Medina, aunque la alegría apenas duraría ocho minuto, lo que tardaría Andrés Martín en colocar el empate.

Con el encuentro igualado, volvería a golpear el equipo manchego, que haría el segundo en el minuto 64 por mediación de Jon Morcillo gracias a un zurdazo desde la frontal. Pero lejos de rendirse, los santanderinos dieron un paso adelante en busca de una remontada que acabaría llegando. Dos goles en seis minutos, ambos obra de Villalibre, darían la vuelta al marcador y el triunfo al Racing de Santander. Así, los cántabros se unen a Real Valladolid y Real Sporting como únicos equipos con seis puntos en la tabla.

Por su parte, otro de los grandes favoritos a conseguir el ascenso, la UD Las Palmas, consiguió la primera victoria del curso en el Nuevo Arcángel de Córdoba. Los canarios fueron muy superiores y pronto se adelantarían en el marcador, con un tanto de Lukovic antes de que se cumpliera el ecuador de la primera parte. Una ventaja que, ya en el segundo tiempo, llegaría a triplicarse con los goles de Alejandro García y Clemente. Ya con el partido sentenciado, en el minuto 89, Adrián Fuentes lograría el gol del honor para el Córdoba.