Villanueva del Pardillo acoge este domingo el II Memorial Elías Velarde

El concejal de Deportes de Villanueva del Pardillo, Francisco Funes, y el exinternacional de futsal Julio García Mera presidieron la presentación del II Memorial Elías Velarde en la localidad madrileña. - AYTO VILLANUEVA DEL PARDILLO

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localida madrileña de Villanueva del Pardillo acogerá este domingo la segunda edición del Memorial Elías Velarde, en recuerdo y homenaje del que fue referente y formador de numerosas generaciones de futbolistas en el municipio.

Este memorial pretende mantener vivo el legado tanto dentro como fuera del campo y su huella en la vida deportiva y social local, según destacaron los organizadores en la presentación oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo en un acto con la segunda teniente de Alcalde, Olga Sancho; y el concejal de Deportes, Francisco Funes.

También asistieron a la presentación el exinternacional de futsal Julio García Mera, presidente de LiderSport; el exjugador del Atlético de Madrid Ricardo López Felipe y familiares de Elías Velarde, entre otras autoridades.

Elías Velarde fue una figura clave en el desarrollo del fútbol base en el municipio madrileño, impulsando la formación de jóvenes deportistas y consolidando una auténtica escuela de valores a través del deporte.

Además de su labor como entrenador, consiguió que jugadores históricos como Abelardo Fernández y otros referentes del fútbol nacional acudieran al municipio para compartir entrenamientos y experiencias con los jóvenes, generando una enorme motivación e inspiración para varias generaciones de futbolistas locales.

La familia de Elías Velarde ha expresado su agradecimiento al ayuntamiento pardillano y a los organizadores por la puesta en marcha de este memorial, destacando el valor de esta iniciativa que contribuye a preservar y poner en valor el legado humano, deportivo y formativo que Elías dejó en el municipio.

El memorial dará comienzo el próximo domingo a las 09:30 horas en el Campo Municipal de Fútbol Juan Manuel Angelina, con la celebración de un torneo de Fútbol 7 en categoría infantil, en el que participarán jóvenes jugadores de los clubes locales.

A las 12:30 horas tendrá lugar el acto protocolario de homenaje a Elías Velarde, con la asistencia de autoridades, familiares y representantes del ámbito deportivo. Como cierre de la jornada, a las 13:45 horas se procederá a la entrega de trofeos a los equipos participantes.

El alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández Navarro, destacó en declaraciones en Radio Marca la figura de Elías Velarde, subrayando que la huella que dejó en Villanueva del Pardillo es "eterna". Asimismo, Fernández puso en valor la contribución decisiva de Velarde al desarrollo del deporte base y a la formación de generaciones de jóvenes deportistas en el municipio madrileño.