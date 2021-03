Villar: "Nos llega todo lo que sale, te puede hacer mal porque te piensas que eres Iniesta"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Sub-21 Gonzalo Villar se mostró este viernes sensato y con los pies en el suelo con su evolución tanto en la Roma como con España, sin considerar "importante" las opiniones en la prensa ni para bien ni para mal, centrado en el duelo de este sábado contra Italia.

"Jugar en un club como la Roma me hace estar preparado para tofos estos retos que tenemos que afrontar aquí. Poder jugar con Pedro es un placer, un sueño, estamos continuamente hablando con él", dijo en la rueda de prensa previa al choque contra Italia, donde España busca su clasificación para los cuartos de final del Europeo.

Villar explicó que las comparaciones con estrellas de la 'Roja', no son buenas. "A los jugadores jóvenes nos llega todo lo que sale, cuando estás en buen momento gusta ver qué se comenta, pero no es importante lo que otros piensan, ni cuando va bien ni cuando va mal. Cuando te va bien te puede hacer mal porque te piensas que eres Iniesta y cuando te va mal te puede hundir", afirmó.

Además, el jugador de la Roma se refirió al fútbol que reconoce en Italia. "Es un fútbol que antiguamente se día defensivo pero ahora no lo considero así. La mayoría de los equipos juegan con defensa de cinco y carrileros, son jugadores en los que se basan muchas jugadas. En España se juega por dentro y ahí se juega mucho hacia fuera", explicó.

"Es cierto que este año en la Roma estoy jugando más de pivote, pero durante toda mi carrera he jugado más donde el otro día, me voy encontrando más cómodo. Luis insiste en matices y quizá bajo demasiado, me voy encontrando más cómodo", apuntó, contento con su buen partido el miércoles ante Eslovenia.