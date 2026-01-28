El Villarreal acaba la liguilla con otra dura derrota

28 January 2026, North Rhine-Westphalia, Leverkusen: Bayer Leverkusen's Lucas Vazquez (2nd L) battles for the ball with Villarreal's Sergi Cardona (L), and Renato Veiga (R) during the UEFA Champions League soccer match between Bayer Leverkusen and Villarr - Marius Becker/dpa

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF ha perdido por un duro 3-0 en su visita al Bayer Leverkusen durante la octava jornada en la liguilla de la Liga de Campeones, última parada del particular 'tren del terror' que ha significado este torneo para el equipo castellonense, a tenor de su bagaje con un empate y siete derrotas.

En el BayArena, el 'Submarino Amarillo' corroboró la crisis en la que está inmerso desde hace mes y medio, encadenando así su cuarta derrota; además, la cosecha reciente es de siete derrotas en sus últimos nueve partidos de todas las competiciones. La de este miércoles empezó pronto a fraguarse, con un serio aviso en el 12' tras un fallo de entendimiento.

El centrocampista Santi Comesaña, metido entre los centrales, no anduvo fino combinando con su portero Arnau Tenas y casi lo aprovechó Ibrahim Maza en su presión alta. El rechace de ese lance acabó en saque de puerta, pero de inmediato el Villarreal volvió a liarla en la salida desde atrás y Malik Tillman marcó el 1-0 al interponerse en un mal pelotazo de Tenas.

El propio Tillman rondó el segundo tanto con sendos disparos en el 20' y en el 25', igual que Maza con un tiro al poste en el 27'. Patrik Schick también puso a prueba la colocación del guardameta rival dos minutos más tarde, todo ello como preludio del 2-0 que ya sí marcó Tillman gracias a un derechazo al primer toque desde fuera del área, tras pase de Schick.

Prácticamente nada había generado el Villarreal, así que su entrenador Marcelino García Toral hizo un par de cambios ofensivos al descanso. Aun así, el ritmo lo imponían los locales y quedó claro con el 3-0, obra de Alejandro Grimaldo en el 57' con un zurdazo de volea en el lado izquierdo del área, después de un centro de Lucas Vázquez desde el costado opuesto.

Con inercia a su favor y el partido más que resuelto, igualmente el Bayer Leverkusen movió su banquillo para dosificar a sus grandes figuras. Eso bajó la intensidad por parte de casi todos, a excepción de un Dani Parejo que había entrado de refresco y que tuvo una ocasión en el minuto 76.

Sin puntería, ahí acabó metafóricamente el partido. El lazo lo puso el árbitro Espen Eskas, habiendo decretado tiempo añadido de cara a la galería. Esta derrota dejó al 'Submarino' con un punto en su casillero, empatado con el colista Kairat Almaty. Por su parte, el Bayer Leverkusen alcanzó los 12 puntos y disputará el 'playoff' de dieciseisavos de final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BAYER LEVERKUSEN, 3 - VILLARREAL, 0 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

BAYER LEVERKUSEN: Blaswich; Quansah, Andrich, Badé; Lucas Vázquez (Arthur, min.62), Fernández, García (Palacios, min.70), Grimaldo (Tapsoba, min.89); Maza (Poku, min.70), Tillman; y Schick (Kofane, min.62).

VILLARREAL: Tenas; Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Comesaña (Gueye, min.82), Partey (Mikautadze, min.46), Diatta (Parejo, min.65); Buchanan (Hugo López, min.46), Pépé (Budesca, min.69) y Oluwaseyi.

--GOLES:

1-0, min.12: Tillman.

2-0, min.35: Tillman.

3-0, min.57: Grimaldo.

--ÁRBITRO: Espen Eskas (NOR). Amonestó con tarjeta amarilla a Navarro (min.45+1), Rafa Marín (min.52) y Pépé (min.56) en el Villarreal.

--ESTADIO: BayArena.